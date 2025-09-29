AYDEM Elektrik, 30 Eylül Salı günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
30 Eylül’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Tarih
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri (Özet)
|Nedeni
|Ortaca
|30.09.2025
|09:00
|12:00
|Beşköprü, Arıkbaşı Mah., Hacılar Cd., Arıkbaşı Sk., Mevlana Sk., 54, 139, 140, 722 Sk. ve çevresi
|Planlı
|Bodrum
|30.09.2025
|15:00
|19:30
|Cevat Şakir Mah., İsmet İnönü Cd., Turgut Reis Cd. (kısmi), Cafer Paşa Cd. (kısmi), Büyük İskender Cd. (kısmi), Kıbrıs Şehitleri Cd. (kısmi), birçok sokak
|Planlı
|Menteşe
|30.09.2025
|14:00
|17:00
|Orhaniye Mah. (kısmi), Aşağı Sanayi Bölgesi tamamı, ÖTM müşterileri
|Planlı
|Merkez (Menteşe)
|30.09.2025
|14:00
|17:00
|Zeytin Mah. (Zeytin Sk., Gökçebelen, Taşcağız, Kabaağaç küme evleri), Dağpınar Mah. (Köyiçi Sk., Alacin küme evleri)
|Planlı
|Fethiye
|30.09.2025
|12:00
|16:00
|Patlangıç Mah., Osman Yakalıoğlu Sk., Osman Akman Sk., 467 Sk. ve bağlı alt sokaklar, MUSKİ içme suyu deposu çevresi
|Planlı
|Milas
|30.09.2025
|09:00
|17:00
|Baharlı, Bahçeköy mahalleleri geneli, Koru, Akyol, Beçin (kısmi), Milas Bodrum Havalimanı, Meslek Lisesi, özel trafolu müşteriler
|Planlı
|Seydikemer
|30.09.2025
|09:00
|15:00
|Bayırköy Mah. merkez mevkii
|Planlı
|Dalaman
|30.09.2025
|14:00
|18:00
|Altıntaş Mah., Şehit Turgut Yılmaz Cd. ve bağlı sokaklar, İstiklal 28 Sk., Eda Sk., Mithat Paşa 7 ve 14 Sk., Doğa Park
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 30 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Muğla Büyükşehir Belediyesi: https://www.mugla.bel.tr