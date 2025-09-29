AYDEM Elektrik, 30 Eylül Salı günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

30 Eylül’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Tarih Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri (Özet) Nedeni
Ortaca 30.09.2025 09:00 12:00 Beşköprü, Arıkbaşı Mah., Hacılar Cd., Arıkbaşı Sk., Mevlana Sk., 54, 139, 140, 722 Sk. ve çevresi Planlı
Bodrum 30.09.2025 15:00 19:30 Cevat Şakir Mah., İsmet İnönü Cd., Turgut Reis Cd. (kısmi), Cafer Paşa Cd. (kısmi), Büyük İskender Cd. (kısmi), Kıbrıs Şehitleri Cd. (kısmi), birçok sokak Planlı
Menteşe 30.09.2025 14:00 17:00 Orhaniye Mah. (kısmi), Aşağı Sanayi Bölgesi tamamı, ÖTM müşterileri Planlı
Merkez (Menteşe) 30.09.2025 14:00 17:00 Zeytin Mah. (Zeytin Sk., Gökçebelen, Taşcağız, Kabaağaç küme evleri), Dağpınar Mah. (Köyiçi Sk., Alacin küme evleri) Planlı
Fethiye 30.09.2025 12:00 16:00 Patlangıç Mah., Osman Yakalıoğlu Sk., Osman Akman Sk., 467 Sk. ve bağlı alt sokaklar, MUSKİ içme suyu deposu çevresi Planlı
Milas 30.09.2025 09:00 17:00 Baharlı, Bahçeköy mahalleleri geneli, Koru, Akyol, Beçin (kısmi), Milas Bodrum Havalimanı, Meslek Lisesi, özel trafolu müşteriler Planlı
Seydikemer 30.09.2025 09:00 15:00 Bayırköy Mah. merkez mevkii Planlı
Dalaman 30.09.2025 14:00 18:00 Altıntaş Mah., Şehit Turgut Yılmaz Cd. ve bağlı sokaklar, İstiklal 28 Sk., Eda Sk., Mithat Paşa 7 ve 14 Sk., Doğa Park

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 30 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için

Kaynak: HABER MERKEZİ