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Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir'de 30 Haziran 'da 11 ilçede planlı elektrik kesinti si yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

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