İzmir'de 30 Haziran'da 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenişakran ( 508. Sk. 507. Sk. 3500 3498 497. Sk. 480. Sk. 479. Sk. 3479 Sk. 3475 Sk. 3495 3494 3482 Sk. 3478 3475 Sk. 3500/3 İncirlik Sk. 515. Sk. 3511 )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Doğanlar ( 1655. Sk. 1656. Sk. 1659. Sk. 1521. Sk. 1654. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Egemenlik ( 6140. Sk. 6147. Sk. 6155. Sk. 6150. Sk. 6149. Sk. 6146. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Egemenlik ( 6150. Sk. 6148. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Egemenlik ( 6152. Sk. 6148. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Egemenlik ( 6155. Sk. 6153. Sk. 6152. Sk. 6151. Sk. 6148. Sk. )
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Doğanlar
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa ( Kemalpaşa Cd. )
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa ( 6108/1. Sk. 7086/6 7086/4. Sk. 7405. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Küçük Çiğli ( Anadolu 8786/8. Sk. 8786/16. Sk. 8786/14. Sk. 8786/1. Sk. 8786. Sk. 8785/1. Sk. 8784/1. Sk. 1671. Sk. )
Balatçık ( 8960/3 MURAT KARAYALÇIN 8786. Sk. 8786/26. Sk. 8786/27. Sk. 8786/7. Sk. 8950. Sk. 8960. Sk. 8960/1. Sk. 8960/2. Sk. 8961. Sk. 8962/1 8962. Sk. 8963. Sk. 8786/17 Park İçi Yolu 8960/4. SK )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Cumhuriyet ( Anadolu Cd. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Örnekköy ( 6601. Sk. ŞEHİT KOMANDO ONBAŞI YÜKSEL YAVUZ Park İçi Yolu Baş Pehlivan Karaali Cd. BAŞ PEHLİVAN KARAALİ 7537. Sk. 7536/1. Sk. 7536. Sk. 7534. Sk. 7533. Sk. 7532. Sk. 7517. Sk. 7515. Sk. 7514. Sk. 7513. Sk. 7511. Sk. 7510. Sk. 7458. Sk. 7457/1. Sk. 7426. Sk. 7424. Sk. 7421. Sk. 7420. Sk. 7419. Sk. 7418. Sk. 7417. Sk. 7416. Sk. )
İnönü ( 6761. Sk. 6760. Sk. 6759. Sk. 6758/1. Sk. 6758. Sk. 6749. Sk. 6748. Sk. 6747. Sk. 6746. Sk. 6745/2. Sk. 6745/1. Sk. 6745. Sk. 6744. Sk. 6743/1. Sk. 6743. Sk. )
Cumhuriyet ( 6601. Sk. 6601/2. Sk. 6626. Sk. 6626/1. Sk. 6626/2. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Suludere ( YUKARI AKKAVAKLAR YUKARI AKKAVAKLAR MUSLUK Cumhuriyet Koyu İç Yolu Cumhurıyet Koyu İç Yolu YUKARI AKKAVAKLAR YUKARI AKKAVAKLAR ATATÜRK YUKARI AKKAVAKLAR KOCAÇINARLAR KOCAÇINARLAR )
Şemsiler
Aydoğdu ( KOCAÇINARLAR )
KINIK / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( ATATÜRK Bodrum Durmuşlar Karacabey Çıkmazı Maarif Oba Süvari TURAN GÜNEŞ Zafer Çeşmeli Ölçektepe )
Türkcedit ( 1.Tekke Adalı Ahmet Piriştina ATATÜRK Ecz.Muammer Kaya Hamam Karamürsel Midilli Çıkmazı TURAN GÜNEŞ Çınarlı Çıkmazı İslamlar Şahinler Şehit Er Hakan Sağınç )
Yeni ( ATATÜRK EVREN )
Yukarı ( Aşık İbrahim )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karadere ( Karadere Köyü İç Yolu Karadere Köyü Camiönü )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 9:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenigün ( Anafartalar )
Güzelyurt ( 922. Sk. 920. Sk. )
Güneş ( Eşrefpaşa Cd. 925. Sk. 924. Sk. 921. Sk. 920. Sk. 919/1. Sk. 919. Sk. )
Oğuzlar ( 1260. Sk. )
Etiler ( Mürselpaşa Blv. Bozkurt 1268. Sk. 1266. Sk. 1264. Sk. )
Namazgah ( Eşrefpaşa Cd. 939. Sk. )
Mimar Sinan ( Mürselpaşa Blv. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güneş ( 924. Sk. 921. Sk. 920. Sk. 919/1. Sk. 919. Sk. 925. Sk. Eşrefpaşa Cd. )
Kestelli ( 958. Sk. Eşrefpaşa Cd. Kestelli Kestelli Cd. 919. Sk. 930. Sk. 959. Sk. 957. Sk. )
Güzelyurt ( 923. Sk. 926. Sk. Eşrefpaşa Eşrefpaşa Cd. 922. Sk. 920. Sk. )
Konak ( Anafartalar Cd. Kestelli )
Uğur ( Kestelli )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Oğlananası Atatürk
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Esatpaşa
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 10:15 - 16:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık ( Ovacık Köyü )
Saat : 10:15 - 16:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık ( tozlu )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kahrat ( GAZİ ATATÜRK Esnaf Gürgen Huzur Çıkmazı Kahraman Kostak Mimar Serdar Sevgi Çıkmazı Tevfik Özer Tuna Çıkmazı Yalçın Çıkmazı Yağız Çıkmazı )
Saat : 10:30 - 11:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kahrat ( Barbaros Hayrettin Genç Hakim Çıkmazı Kuru Köprü Tekeli Çilek Çınar Çıkmazı Özgen Nur )
Kızılcahavlu
Saat : 12:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kahrat ( Barbaros Hayrettin GAZİ ATATÜRK Ecevit CAĞDAS SK. Öğretmen Orhan Aksay Çıkmazı Çağdaş Yıldırım Uğur Mumcu Çıkmazı Türkmen Tekeli Medet Çıkmazı Kooperatif Çıkmazı Kemal Hürriyet Gonca Çıkmazı Genç Evrim )