İzmir'de 30 Haziran'da 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenişakran ( 508. Sk. 507. Sk. 3500 3498 497. Sk. 480. Sk. 479. Sk. 3479 Sk. 3475 Sk. 3495 3494 3482 Sk. 3478 3475 Sk. 3500/3 İncirlik Sk. 515. Sk. 3511 )

BORNOVA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Doğanlar ( 1655. Sk. 1656. Sk. 1659. Sk. 1521. Sk. 1654. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Egemenlik ( 6140. Sk. 6147. Sk. 6155. Sk. 6150. Sk. 6149. Sk. 6146. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Egemenlik ( 6150. Sk. 6148. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Egemenlik ( 6152. Sk. 6148. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Egemenlik ( 6155. Sk. 6153. Sk. 6152. Sk. 6151. Sk. 6148. Sk. )

Hobi olarak başladığı ‘Naht' sanatını, tarihi çarşının tek ustası olarak sürdürüyor Hobi olarak başladığı ‘Naht' sanatını, tarihi çarşının tek ustası olarak sürdürüyor

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Doğanlar

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemalpaşa ( Kemalpaşa Cd. )

Saat : 12:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemalpaşa ( 6108/1. Sk. 7086/6 7086/4. Sk. 7405. Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Küçük Çiğli ( Anadolu 8786/8. Sk. 8786/16. Sk. 8786/14. Sk. 8786/1. Sk. 8786. Sk. 8785/1. Sk. 8784/1. Sk. 1671. Sk. )

Balatçık ( 8960/3 MURAT KARAYALÇIN 8786. Sk. 8786/26. Sk. 8786/27. Sk. 8786/7. Sk. 8950. Sk. 8960. Sk. 8960/1. Sk. 8960/2. Sk. 8961. Sk. 8962/1 8962. Sk. 8963. Sk. 8786/17 Park İçi Yolu 8960/4. SK )

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyet ( Anadolu Cd. )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 1:00 - 1:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Örnekköy ( 6601. Sk. ŞEHİT KOMANDO ONBAŞI YÜKSEL YAVUZ Park İçi Yolu Baş Pehlivan Karaali Cd. BAŞ PEHLİVAN KARAALİ 7537. Sk. 7536/1. Sk. 7536. Sk. 7534. Sk. 7533. Sk. 7532. Sk. 7517. Sk. 7515. Sk. 7514. Sk. 7513. Sk. 7511. Sk. 7510. Sk. 7458. Sk. 7457/1. Sk. 7426. Sk. 7424. Sk. 7421. Sk. 7420. Sk. 7419. Sk. 7418. Sk. 7417. Sk. 7416. Sk. )

İnönü ( 6761. Sk. 6760. Sk. 6759. Sk. 6758/1. Sk. 6758. Sk. 6749. Sk. 6748. Sk. 6747. Sk. 6746. Sk. 6745/2. Sk. 6745/1. Sk. 6745. Sk. 6744. Sk. 6743/1. Sk. 6743. Sk. )

Cumhuriyet ( 6601. Sk. 6601/2. Sk. 6626. Sk. 6626/1. Sk. 6626/2. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Suludere ( YUKARI AKKAVAKLAR YUKARI AKKAVAKLAR MUSLUK Cumhuriyet Koyu İç Yolu Cumhurıyet Koyu İç Yolu YUKARI AKKAVAKLAR YUKARI AKKAVAKLAR ATATÜRK YUKARI AKKAVAKLAR KOCAÇINARLAR KOCAÇINARLAR )

Şemsiler

Aydoğdu ( KOCAÇINARLAR )

KINIK / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fatih ( ATATÜRK Bodrum Durmuşlar Karacabey Çıkmazı Maarif Oba Süvari TURAN GÜNEŞ Zafer Çeşmeli Ölçektepe )

Türkcedit ( 1.Tekke Adalı Ahmet Piriştina ATATÜRK Ecz.Muammer Kaya Hamam Karamürsel Midilli Çıkmazı TURAN GÜNEŞ Çınarlı Çıkmazı İslamlar Şahinler Şehit Er Hakan Sağınç )

Yeni ( ATATÜRK EVREN )

Yukarı ( Aşık İbrahim )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karadere ( Karadere Köyü İç Yolu Karadere Köyü Camiönü )

KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 9:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenigün ( Anafartalar )

Güzelyurt ( 922. Sk. 920. Sk. )

Güneş ( Eşrefpaşa Cd. 925. Sk. 924. Sk. 921. Sk. 920. Sk. 919/1. Sk. 919. Sk. )

Oğuzlar ( 1260. Sk. )

Etiler ( Mürselpaşa Blv. Bozkurt 1268. Sk. 1266. Sk. 1264. Sk. )

Namazgah ( Eşrefpaşa Cd. 939. Sk. )

Mimar Sinan ( Mürselpaşa Blv. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güneş ( 924. Sk. 921. Sk. 920. Sk. 919/1. Sk. 919. Sk. 925. Sk. Eşrefpaşa Cd. )

Kestelli ( 958. Sk. Eşrefpaşa Cd. Kestelli Kestelli Cd. 919. Sk. 930. Sk. 959. Sk. 957. Sk. )

Güzelyurt ( 923. Sk. 926. Sk. Eşrefpaşa Eşrefpaşa Cd. 922. Sk. 920. Sk. )

Konak ( Anafartalar Cd. Kestelli )

Uğur ( Kestelli )

MENDERES / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Oğlananası Atatürk

MENEMEN / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Esatpaşa

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 10:15 - 16:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ovacık ( Ovacık Köyü )

Saat : 10:15 - 16:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ovacık ( tozlu )

TİRE / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kahrat ( GAZİ ATATÜRK Esnaf Gürgen Huzur Çıkmazı Kahraman Kostak Mimar Serdar Sevgi Çıkmazı Tevfik Özer Tuna Çıkmazı Yalçın Çıkmazı Yağız Çıkmazı )

Saat : 10:30 - 11:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kahrat ( Barbaros Hayrettin Genç Hakim Çıkmazı Kuru Köprü Tekeli Çilek Çınar Çıkmazı Özgen Nur )

Kızılcahavlu

Saat : 12:30 - 14:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kahrat ( Barbaros Hayrettin GAZİ ATATÜRK Ecevit CAĞDAS SK. Öğretmen Orhan Aksay Çıkmazı Çağdaş Yıldırım Uğur Mumcu Çıkmazı Türkmen Tekeli Medet Çıkmazı Kooperatif Çıkmazı Kemal Hürriyet Gonca Çıkmazı Genç Evrim )

Editör: Engin Keskin