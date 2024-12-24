Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda Ege ve Göller Yöresi başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak. Antalya’da taşımalı eğitime bir gün ara verilirken, 30 ilde “turuncu” ve “sarı” kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji’nin yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışlar Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Özellikle İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yağış öngörülüyor.

Antalya’da taşımalı eğitime ara

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Diğer okullarda ise eğitim öğretim devam edecek. AFAD, sel ve taşkın riskine karşı 7.749 personel ve 3.118 araçla hazırlıklarını tamamladı.

Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda şu uyarılara yer verildi:

- Sel, su baskını ve heyelana karşı tedbirli olun.

- Çatı uçması, ulaşım aksamaları ve çığ tehlikesine dikkat edin.

- Dere yataklarından ve riskli bölgelerden uzak durun.

Hangi illere hangi kodlu uyarı verildi?

Turuncu kodlu uyarı alan iller: Antalya, Aydın, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla.

Sarı kodlu uyarı alan iller: Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Denizli gibi toplamda 24 il.

Rüzgâr ve hava durumu tahminleri

Rüzgâr, güney yönlerden saatte 50-80 km hızla esecek. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski var.