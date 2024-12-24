Çin’in güneyindeki Hunan eyaletinde, 19 Kasım’da Yong’an İlkokulu önünde öğrenci ve velilere araçla bilerek çarpan 39 yaşındaki Huang Vın’a, Changdı Orta Halk Mahkemesi tarafından idam cezası verildi. Kararda, sanığın “mali kayıplar ve ailevi sorunlardan kaynaklanan duygusal sıkıntılar” nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Mahkeme, Huang’ın masum ilkokul çocuklarını bilerek hedef aldığını ve tamamen kötü niyetle hareket ettiğini vurguladı. İdam cezası iki yıl ertelenirken, bu süre zarfında başka bir suç işlememesi durumunda cezası ömür boyu hapse çevrilecek.

Saldırının detayları

19 Kasım’da gerçekleşen saldırıda, beyaz renkli bir SUV ile okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarpan saldırgan, olay yerindeki güvenlik görevlileri ve veliler tarafından yakalandı. Olayda 18’i çocuk olmak üzere toplam 30 kişi yaralandı.

Çin’de artan kamuya açık saldırılar

Çin’de son yıllarda kamuya açık mekanlarda ayrım gözetmeyen saldırılar artış gösteriyor. Sosyal engellenme hissi ve psikolojik sorunların bu saldırılara zemin hazırladığı belirtiliyor.

Yünnan Eyaleti (7 Mayıs): Bir hastanede bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Bir hastanede bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Şanghay (1 Ekim): Bir süpermarkette 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Bir süpermarkette 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Pekin (28 Ekim): Bir saldırgan 5 kişiyi bıçakla yaraladı, 3’ü çocuktu.

Bir saldırgan 5 kişiyi bıçakla yaraladı, 3’ü çocuktu. Guangdong (11 Kasım): Aracını yürüyüş yapanların üzerine süren bir saldırgan, 35 kişinin ölümüne ve 43 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Aracını yürüyüş yapanların üzerine süren bir saldırgan, 35 kişinin ölümüne ve 43 kişinin yaralanmasına neden oldu. Ciangsu (16 Kasım): Bir meslek yüksekokulunda mezun bir genç, 8 kişiyi öldürdü, 17 kişiyi yaraladı.