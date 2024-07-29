Türkiye, HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı ile toplamda 30 milyar dolarlık bir destek paketi açıkladı. Bu program, elektrikli otomobil, batarya, çip ve yenilenebilir enerji gibi yüksek teknoloji alanlarını kapsayacak.

HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı

Türkiye, küresel teknoloji yarışında ön saflarda yer almak amacıyla HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'nı duyurdu. Bu program, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatını artırmayı ve küresel yatırımların merkez üssü olmasını hedefliyor.

Elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri

Programın öncelikli alanlarından biri olan elektrikli araçlar için 5 milyar dolarlık teşvik paketi açıklandı. Türkiye'nin yıllık 1 milyon elektrikli araç üretimi gerçekleştirmesi hedefleniyor. Bu yatırımlar için yüzde 80'e varan vergi teşviki ve yüzde 50'ye varan hibe desteği sağlanacak.

Batarya teknolojileri için ise 4,5 milyar dolarlık destek verilecek. Bu destekle 80 gigavatsaat batarya üretim kapasitesinin Türkiye'de oluşturulması planlanıyor. Batarya üretimi için megavatsaat başına 6 bin dolara kadar hibe teşvikleri sunulacak.

Çip üretimi ve yenilenebilir enerji

Çip teknolojilerinde de önemli adımlar atan Türkiye, endüstriyel boyutta çip üretim kapasitesini artırmak amacıyla 5 milyar dolarlık teşvik paketi hazırladı. Bu alandaki yatırımlar için yüzde 30'a kadar sermaye katkısı ve yüzde 80'e varan vergi teşviki sağlanacak.

Yenilenebilir enerji alanında da 2,5 milyar dolarlık teşvikle güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi projelerine destek verilecek. Güneş enerjisi yatırımları için megavat başına 8 bin dolara kadar hibe verilecek. Rüzgar enerjisi alanında ise 1,7 milyar dolarlık kaynak ayrıldı.

AR-GE merkezleri ve istihdam desteği

Türkiye, dünyanın en büyük ilk 1000 teknoloji firmasının AR-GE merkezlerini çekmek amacıyla cazip teşvikler sunuyor. Bu merkezlerin personel giderlerinin yarısı 5 yıl süreyle karşılanacak ve toplamda 1 milyar dolarlık destek verilecek.