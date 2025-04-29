ŞOK 30 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Sinbo halı koltuk yıkama makinesi ve onlarca indirimli ürün raflarda yerini alacak.

ŞOK 30 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. Türkiye genelindeki ŞOK marketlerde 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak kampanyada Sinbo halı koltuk yıkama makinesi ve birçok ev ihtiyacı raflarda yerini alıyor. İşte bu haftanın öne çıkan ŞOK aktüel ürünleri ve fiyat listesi…

ŞOK 30 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

ŞOK marketlerinin yeni haftaya özel 30 Nisan - 7 Mayıs 2025 tarihleri arasını kapsayan aktüel ürünler listesi açıklandı. Bu hafta temizlikten mutfak araçlarına, tekstilden ev dekorasyonuna kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

Sinbo halı koltuk yıkama makinesi dikkat çekiyor

Büyük temizlik için ideal seçim

Ev temizliğinde etkili çözümler arayanlar için Sinbo Halı Koltuk Yıkama Makinesi 2.999 TL fiyat etiketiyle raflarda yer alacak. Hem halı hem koltuk temizliği yapabilen bu ürün, güçlü emiş gücü ve ergonomik yapısıyla öne çıkıyor.

Halı koltuk yıkama makineleri için tıklayın

Günün fırsat ürünlerini görmek için tıklayın.

ŞOK'ta bu hafta öne çıkan diğer ürünler

Mutfak gereçleri ve cam ürünler

Schafer 7 Parça Tencere Seti - 1.999 TL İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen lüks otomobiller kameralara yansıdı

Paşabahçe Kapaklı Servis Kasesi - 129 TL

3'lü Paşabahçe Krosno Su Bardağı - 169 TL

3'lü Paşabahçe Krosno Meşrubat Bardağı - 179 TL

18 Parça Seramik Çay Seti - 599 TL

Saklama kapları ve banyo ürünleri

6'lı Sweet Şeffaf Saklama Kabı - 129 TL

1520 cc Kilitli Cam Saklama Kabı - 129 TL

Emboss Banyo Paspas Seti (2'li) - 269 TL

Bornoz Seti - 499 TL

Kadın giyim ve ev tekstili ürünleri

Kadın Dantel Detaylı Viskon Pijama Takımı - 349 TL

Çift Kişilik Ranforce Nevresim Seti - 449 TL

2'li Kadın Dantelli Boxer - 75 TL

Dantelli Bralet - 100 TL

Kadın Çift Toka Triko Terlik - 279 TL

İşte 30 Nisan Çarşamba ŞOK aktüel ürünler!

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