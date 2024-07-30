İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik bugünde devam ediyor.

Döviz kurlarında son durum

İstanbul serbest piyasada 30 Temmuz Salı günü itibarıyla döviz kurlarındaki son durum şöyle:

Dolar/TL: Alış: 33,0473 TL Satış: 33,0701 TL

Euro/TL: Alış: 35,8271 TL Satış: 35,82 TL



Döviz kurlarında yaşanan bu hareketlilik, iç ve dış piyasalardaki ekonomik gelişmelere bağlı olarak devam ediyor. Özellikle küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik göstergeler, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açabiliyor. Bu nedenle, vatandaşlar döviz kurlarını yakından takip ediyor.

Küresel ve yerel etkiler

Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki değerleri, başta ABD ve Avrupa'daki ekonomik politikalar olmak üzere, Türkiye'nin ekonomik verileri ve siyasi gelişmelerden etkileniyor. Uluslararası piyasaların yanı sıra, yerel piyasalardaki gelişmeler de döviz kurlarında belirleyici rol oynuyor.

ABD ekonomisi

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan faiz artırımları ve ekonomik veriler, doların değerini doğrudan etkiliyor.

Avrupa ekonomisi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politikaları ve ekonomik performansı, Euro'nun TL karşısındaki değerinde belirleyici oluyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar için öneriler

Döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar için, güncel ekonomik verileri izlemek ve finansal danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak önem taşıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bireylerin finansal kararlarını doğrudan etkileyebiliyor.