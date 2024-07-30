Bitcoin, son günlerde yaşadığı dalgalanmalarla yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 30 Temmuz Asya işlem seansında Bitcoin, direnç seviyesinde yaşanan hızlı bir reddedilme sonucunda 4.000 dolarlık bir düşüş yaşadı. İşte bu düşüşü tetikleyen süreç ve olası senaryolar...

Günlük işlem seviyeleri ve volatilite

TradingView’den alınan veriler, BTC/USD paritesinin günlük açılış fiyatının yaklaşık 66.500 dolar civarında olduğunu gösteriyor. Bitcoin, bir önceki gün boyunca 70.000 dolara kadar yükselmiş ancak bu seviyeyi koruyamayarak birkaç saat içinde yaklaşık %6'lık bir düşüş yaşamıştır.

ABD hükümetiyle ilişkili cüzdan hareketi

Bu hareket, ABD hükümetiyle ilişkili bir cüzdandan çıkan 2 milyar dolarlık BTC işlemi ile birlikte gerçekleşti. Bu işlem, hafta sonunda başkan adaylarının Bitcoin stratejik rezervi oluşturma taahhütleriyle çelişiyordu. Kripto araştırma şirketi Reflexivity’nin kurucu ortağı William Clemente, bu zamanlamanın tesadüf olmadığını belirtti ve kısa vadede biraz daha fazla yükseliş beklediğini açıkladı.

Uzman görüşleri ve olası senaryolar

Trade kaynağı Material Indicators’ın kurucu ortağı Keith Alan, boğaların günlük zaman dilimlerinde yükselen bir trend çizgisini koruyarak toparlanma gerçekleştirebileceğini umduğunu belirtti. Alan, yaptığı yorumda bu hafta görülen seviyelerin özellikle 72.000 dolar ve üzerinin, boğaların 2021’in eski tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 doları sağlam bir desteğe çevirmesine bağlı olduğunu savundu.

"Bu, boğaların Bitcoin’in ATH seviyesinin peşinden gitmek için konumlanmasından önce aşması gereken önemli bir seviyedir. 69.000 dolarda bir R/S Flip’i doğrulayana kadar yeni bir ATH seviyesine sürdürülebilir bir hareket göremeyeceğimizi düşünüyorum," dedi.

Kısa vadeli beklentiler

Bitcoin’in mevcut durumda toparlanması ve eski zirve seviyelerini yeniden test etmesi, yatırımcıların ve analistlerin yakından takip ettiği bir senaryo. Piyasadaki volatilite ve dış faktörlerin etkisiyle BTC fiyatlarında kısa vadede dalgalanmalar devam edebilir.