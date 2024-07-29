30 Temmuz 2024 Salı günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanması sonucu elektriksiz kalacak ilçeler ve mahallelerin güncel tam listesi:
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaköy ( Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Eski Karaköy Köy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu )
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Onur ( Ateş Sk. Akasya Sk. Selluka Sk. Kent Sk. Begonya Sk. Atlas Sk. Badem Sk. )
Bahçelerarası ( İkiztepe Çıkışı-K17 Mithatpaşa Cd. Balçova Meydanı )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karalar
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karalar ( Karalar Merkez Karalar Köyü İç Yolu )
Katrancı
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( Karadağ Sk. Otlukbeli Sk. TUNA Akdağ Sk. Altındağ Sk. Fatih 2. Sk. Fatih 5. Sk. Güldağ Sk. )
Bahçelievler ( Atatürk Blv. )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zafer ( 4335. Sk. 4322. Sk. KIVANÇ 4386/1. Sk. )
Serintepe ( Kıvanç 4376. Sk. 4346. Sk. 4316. Sk. 4287. Sk. )
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Serintepe ( 4322. Sk. 4348/1. Sk. Kıvanç 4322/1. Sk. 4331. Sk. 4320. Sk. 4333. Sk. 4333/1. Sk. )
Saat : 11:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Serintepe ( 4326. Sk. 4324/1. Sk. 4324. Sk. 4323. Sk. 4322. Sk. 4320. Sk. 4319. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 6:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ilıca ( 5000 5058. Sk. 5070. Sk. 5071. Sk. 5072. Sk. 5074. Sk. 5075. Sk. 5076/1. Sk. 5077. Sk. 5078. Sk. 5081. Sk. 5083. Sk. 5085 5086 5091. Sk. 5151. Sk. )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ilıca ( 5076/1. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 16:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeni Mahalle ( Eski Havaalanı Cd. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeni Mahalle ( 8200/4 Tse İzmir Bölge Müdürlüğü Girişi Eski Havaalanı Cd. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahariye ( 1871. Sk. 1872/1. Sk. Yaşar Aksoy Sk. Şehit İbrahim Er )
Bahçelievler ( Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. 1852. Sk. 1850/1. Sk. 1707. Sk. 1703/1. Sk. Şehit İbrahim Er Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sekiz Eylül ( Küplücealtı 134/2 116. Sk. 8 Eylül Öteyaka Sk. 134/1. Sk. Kır Ovası Kümesi )
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarılar ( Beyler Yolu Kümeevleri Turgutlu Cd. Saz Mah.Yolu Beyler Yolu Beyler Sokak )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güzelyalı ( Mustafa Kemal Sahil Blv. 39. Sk. Mithatpaşa Cd. )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 5328 5311. Sk. 5313 5315 Sk. 5315. Sk. 5317 5320. Sk. 5332 5336 5338 )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Düzce ( Torlak Torlak Mevki Azmak Mevki Koy Yolu )
Turgut
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Arslanlar
Kırbaş
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sıra ( HERCAİ BİBERİYE RADİKA )
Camiatik ( Kehribar Sk. YABANGÜLÜ Akik Sk. Dörtyol Sk. )
Kuşçular ( MESTAN DAYI 8001. Sk. 8003 8004 )