30 Temmuz 2024 Salı günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanması sonucu elektriksiz kalacak ilçeler ve mahallelerin güncel tam listesi:

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaköy ( Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Eski Karaköy Köy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu )

BALÇOVA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Onur ( Ateş Sk. Akasya Sk. Selluka Sk. Kent Sk. Begonya Sk. Atlas Sk. Badem Sk. )

Bahçelerarası ( İkiztepe Çıkışı-K17 Mithatpaşa Cd. Balçova Meydanı )

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

İzmir Büyükşehir sadece sokakları değil, denizi de süpürüyor İzmir Büyükşehir sadece sokakları değil, denizi de süpürüyor

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karalar

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karalar ( Karalar Merkez Karalar Köyü İç Yolu )

Katrancı

Saat : 14:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fatih ( Karadağ Sk. Otlukbeli Sk. TUNA Akdağ Sk. Altındağ Sk. Fatih 2. Sk. Fatih 5. Sk. Güldağ Sk. )

Bahçelievler ( Atatürk Blv. )

BORNOVA / İZMİR

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zafer ( 4335. Sk. 4322. Sk. KIVANÇ 4386/1. Sk. )

Serintepe ( Kıvanç 4376. Sk. 4346. Sk. 4316. Sk. 4287. Sk. )

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Serintepe ( 4322. Sk. 4348/1. Sk. Kıvanç 4322/1. Sk. 4331. Sk. 4320. Sk. 4333. Sk. 4333/1. Sk. )

Saat : 11:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Serintepe ( 4326. Sk. 4324/1. Sk. 4324. Sk. 4323. Sk. 4322. Sk. 4320. Sk. 4319. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 6:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ilıca ( 5000 5058. Sk. 5070. Sk. 5071. Sk. 5072. Sk. 5074. Sk. 5075. Sk. 5076/1. Sk. 5077. Sk. 5078. Sk. 5081. Sk. 5083. Sk. 5085 5086 5091. Sk. 5151. Sk. )

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ilıca ( 5076/1. Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 16:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atatürk

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeni Mahalle ( Eski Havaalanı Cd. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeni Mahalle ( 8200/4 Tse İzmir Bölge Müdürlüğü Girişi Eski Havaalanı Cd. )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bahariye ( 1871. Sk. 1872/1. Sk. Yaşar Aksoy Sk. Şehit İbrahim Er )

Bahçelievler ( Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. 1852. Sk. 1850/1. Sk. 1707. Sk. 1703/1. Sk. Şehit İbrahim Er Sk. )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sekiz Eylül ( Küplücealtı 134/2 116. Sk. 8 Eylül Öteyaka Sk. 134/1. Sk. Kır Ovası Kümesi )

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sarılar ( Beyler Yolu Kümeevleri Turgutlu Cd. Saz Mah.Yolu Beyler Yolu Beyler Sokak )


 

KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güzelyalı ( Mustafa Kemal Sahil Blv. 39. Sk. Mithatpaşa Cd. )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cumhuriyet ( 5328 5311. Sk. 5313 5315 Sk. 5315. Sk. 5317 5320. Sk. 5332 5336 5338 )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Düzce ( Torlak Torlak Mevki Azmak Mevki Koy Yolu )

Turgut

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Arslanlar

Kırbaş

URLA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sıra ( HERCAİ BİBERİYE RADİKA )

Camiatik ( Kehribar Sk. YABANGÜLÜ Akik Sk. Dörtyol Sk. )

Kuşçular ( MESTAN DAYI 8001. Sk. 8003 8004 )

Kaynak: HABER MERKEZİ