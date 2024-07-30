Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarındaki güncel verileri yakından takip ediyor. İşte 30 Temmuz 2024 altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...

Gram altın fiyatları

Alış: 2.534,24 TL

2.534,24 TL Satış: 2.534,71 TL

Çeyrek altın fiyatları

Alış: 4.054,79 TL

4.054,79 TL Satış: 4.144,25 TL

Yarım altın fiyatları

Alış: 8.084,24 TL

8.084,24 TL Satış: 8.288,51 TL

Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 16.219,16 TL

16.219,16 TL Satış: 16.526,32 TL

Ata altın fiyatları

Alış: 16.941,10 TL

16.941,10 TL Satış: 17.363,77 TL

14 ayar bilezik gramı fiyatları

Alış: 1.375,76 TL

1.375,76 TL Satış: 1.810,54 TL

22 ayar bilezik gramı fiyatları

Alış: 2.331,88 TL

2.331,88 TL Satış: 2.471,18 TL

Ziynet altın fiyatları

Alış: 16.232,15 TL

16.232,15 TL Satış: 16.539,07 TL

Ons altın fiyatları

Alış: 2.383,54 $

2.383,54 $ Satış: 2.384,84 $

Piyasalardaki hareketlilik

Altın fiyatları, iç ve dış piyasalardaki ekonomik gelişmelere göre dalgalanmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve ekonomik veriler, altın fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Özellikle ons altının değeri, dünya genelindeki ekonomik ve siyasi gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Yatırımcılar için öneriler

Altın fiyatlarındaki değişimleri yakından takip eden yatırımcılar için güncel ekonomik verileri izlemek ve finansal danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak önem taşıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkileyebiliyor.