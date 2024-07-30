Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Temmuz sabahı pozitif bir başlangıç yaparak güne yüzde 0,21 artışla başladı. İşte detaylar ve piyasalardaki gelişmeler...

Açılış rakamları ve endeks performansı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,42 puan ve yüzde 0,21 artışla 10.756,17 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile bilişim sektörü olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.

Dünkü performans ve analist görüşleri

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 azalışla 10.733,75 puandan tamamlamıştı. Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlediğini belirtiyor. Bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası kararları ve beklentiler

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor. Ayrıca, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin, Banka'nın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve yurt içi veriler

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise Euro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Teknik analiz ve endeks seviyeleri

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.680 ve 10.500 puanın destek, 10.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, bu seviyelerin yatırımcılar için önemli olduğunu vurguluyor.