İzmir’de çeşitli suçlardan toplam 30 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y. (35), polis operasyonuyla yakalandı.

Suç makinesi İzmir'de kıskıvrak yakalandı

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülere yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucunda O.Y.’nin Menemen ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi.

Önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. O.Y.’nin emniyetteki işlemleri halen devam ediyor.

30 yıldan fazla cezası vardı

O.Y., ‘Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’, ‘yol kesmek’, ‘kıyafet değiştirerek veya silahla ikiden fazla kişinin hırsızlığı’ ve ‘hükümlünün kaçması’ gibi suçlardan yargılanmış ve hakkında toplam 30 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası kesinleşmişti.

Emniyetten açıklama geldi

Polis yetkilileri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. O.Y.’nin yakalanması, İzmir’de organize suçlarla mücadelede önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.