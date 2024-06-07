Başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, 1994 yılında çıkardığı "Sana İhtiyacım Var" adlı şarkısına 30 yıl sonra yeniden hayat verdi. Belarus'lu şarkıcı Olga Napoli ile aynı şarkıda buluşup düet yapan Sandal'ın klip koltuğunda yönetmen Ecem Gündoğdu oturdu. Klip öncesi basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Sandal ve Napoli, bir hayli keyifliydi.

Sandal, " Olga'yla 5-6 ay önce tanıştık. Kendisi hem Rusya'da, hem Sırbistan'da aynı zamanda Balkan ülkelerinde hızlı bir yükselme süreci geçiriyor. Ben kendilerini davet ettim. Eşiyle beraber geldiler. Biliyorsunuz ben böyle çalışmaları uluslararası alanlarda bu tür çalışmalara önem veriyorum. Bu şarkıyı tekrar okuma sebebim. Hangi gece kulübüne gitsem, hangi mekana gitsem bir çok şarkıcının bu şarkıyı yürekten ve içten okuduğunu görüyorum. Bu şarkıyı beynim hep bir yerinde vardı. Şimdi daha hareketli bir versiyonunu yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kendine has Türkçesi ile muhabirler ile konuşan Olga Napoli, "Mustafa'ya çok teşekkür ederim. Harika bir şarkı, burada olduğum için mutluyum. Bu şarkı için günlerce Türkçe çalıştım. Çok güzel bir proje oldu. Aynı zamanda şarkının Rusça versiyonunu da okuduk. Şarkıya yeni sözler ekledik ve adını "Monami" koyduk. Çok enerjik bir şarkı oldu." dedi.