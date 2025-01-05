Denizli’nin Tavas ilçesinde, eski Muğla yolu üzerinde bulunan yaklaşık 300 yıllık Abbakbir Sarnıcı, yıllarca yolcuların su ihtiyacını karşılamış önemli bir tarihi eser. Ancak, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sarnıç, acil bakım ve restorasyon bekliyor.

Tarihi sarnıç zamana yenik düşüyor

Tavas ilçesindeki Abbakbir Sarnıcı, Osmanlı döneminden kalma yaklaşık 300 yıllık bir yapı olarak biliniyor. Araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, bu yapının hem kültürel hem de tarihi değerine dikkat çekerek korunması gerektiğini ifade etti. Sarnıcın eskiden Denizli ile Muğla arasındaki yolcuların su ihtiyacını karşılamak için kullanıldığını belirten Afatoğlu, şunları söyledi: “Bu yapı, 300 yıldır önemli bir görev üstlendi. Ancak günümüzde bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Benzer durumda olan 60 kadar sarnıç daha var. Abbakbir Sarnıcı, yalnızca bir su deposu değil, aynı zamanda tarihimize ve kültürümüze tanıklık eden bir yapıdır. Bu eserlerin korunması gerekiyor.”

Mimar Sinan’a dayanan bir rivayet

Afatoğlu, tarihi sarnıçlarla ilgili ilginç bir rivayeti de aktardı. Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi sırasında ordusunun su ihtiyacını karşılamak için bu sarnıçların Mimar Sinan tarafından yapıldığı söylentisinin olduğunu belirtti. “Bu rivayetin doğruluğu net değil, ancak sarnıçların en az 300 yıllık olduğu bir gerçek” diyen Afatoğlu, bu tür yapıların yalnızca tarihi değil, yaban hayatı için de önemli olduğunu vurguladı.

“Bir yıl içinde müdahale edilmeli”

Afatoğlu, Abbakbir Sarnıcı’nın acil olarak restore edilmesi gerektiğini belirterek şu çağrıda bulundu:

“Eğer bu sarnıç bir yıl içinde restore edilmezse, tamamen yıkılma riskiyle karşı karşıya kalacak. Aydın Kültür Varlıkları Bölge Kurulu’nun bu yapıyı tescil etmesi ve gerekli adımları atması gerekiyor. Umarım bu değerli tarihi yapı için zamanında harekete geçilir.”