Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 31’i kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 şüpheliyi yakaladı. Operasyon, 74 ekip ve 202 personelin katılımıyla il genelinde gerçekleştirildi.

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Operasyonun detayları

Muğla genelinde yapılan operasyonda, aranan kişilere yönelik titiz bir çalışma yürütüldü. Bu süreçte, 27 kişi 2 yıla, 1 kişi 5 yıla, 3 kişi ise 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu. Ayrıca, 3 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunduğu belirtildi.

Sorgulama ve gözaltılar

Yapılan operasyonda toplamda 2,384 kişi sorgulandı. Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Bunun yanı sıra, 18 kişiye adli, 9 kişiye ise idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA