Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 31’i kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 şüpheliyi yakaladı. Operasyon, 74 ekip ve 202 personelin katılımıyla il genelinde gerçekleştirildi.

Operasyonun detayları

Muğla genelinde yapılan operasyonda, aranan kişilere yönelik titiz bir çalışma yürütüldü. Bu süreçte, 27 kişi 2 yıla, 1 kişi 5 yıla, 3 kişi ise 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu. Ayrıca, 3 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunduğu belirtildi.

Sorgulama ve gözaltılar

Yapılan operasyonda toplamda 2,384 kişi sorgulandı. Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Bunun yanı sıra, 18 kişiye adli, 9 kişiye ise idari işlem uygulandı.