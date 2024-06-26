İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda Adana ve Edirne merkezli 31 ilde büyük bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyon, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet, suç örgütü kurmak ve suç gelirlerini aklama suçlarına yönelik gerçekleştirildi.

Adana'da 242 şüpheli yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 30 ilde düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı 5 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, banka ve kripto varlık hesaplarında 7 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunduğu, suç gelirlerinin kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yurt dışına çıkarılarak aklandığı tespit edildi. Bu operasyonlarda 242 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de 40 milyon liralık yasa dışı bahis

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda ise yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 40 milyon lira işlem hacmi bulunan 33 şüpheli yakalandı.

Milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu

Yerlikaya, operasyonlarda ilk belirlemelere göre 2 ruhsatsız pompalı tüfek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, çok sayıda döviz, Türk lirası ve dijital materyal ele geçirildiğini bildirdi. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerle alınmış toplam değeri 555 milyon 750 bin lira olan 81 otomobil, 19 iş yeri ve 4 arsa dahil birçok mal varlığına el konuldu.

Yasa dışı bahis şebekelerine yönelik bu geniş çaplı operasyon, suç örgütlerinin finansal kaynaklarını kesmek ve yasal düzenlemelere aykırı faaliyetleri engellemek amacıyla gerçekleştirildi. Operasyonların devam edeceği belirtiliyor.