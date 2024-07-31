Bugün (31 Temmuz 2024) saat 09:30 itibariyle serbest piyasada dolar 33.1291 TL’den alınıp 33.1450 TL’ye satılıyor. Dolar, düne göre yüzde 0.17 artış gösterdi. Euro ise 35.8763 TL’den alınıp 35.9212 TL’den satılıyor, euro değişimi düne göre yüzde 0.21 olarak gerçekleşti. Sterlin ise 42.5916 TL’den işlem görüyor.

Dün ve bugünün karşılaştırması

Dün dolar en yüksek 33.1044 TL'yi, en düşük 33.0554 TL'yi görerek günü 33.0899 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 35.8858 TL’den, en düşük 35.7450 TL’den işlem görürken günü 35.8113 TL olarak kapattı.

Doların performansı

Temmuz ayının ilk gününe göre dolar 0,49 TL artarak yüzde 1,50 değer kazandı.

Yılbaşına göre dolar 3,38 TL artarak yüzde 11,34 oranında değer kazandı.

Son bir yılda dolar, 26.9327 TL’den 33.1466 TL’ye yükselerek yüzde 23,07 değer kazandı.

Euronun performansı

Temmuz ayının ilk gününe göre euro 0,79 TL artarak yüzde 2,24 değer kazandı.

Yılbaşına göre euro 3,33 TL artarak yüzde 10,23 oranında değer kazandı.

Son bir yılda euro, 29.6285 TL’den 35.8880 TL’ye yükselerek yüzde 21,13 değer kazandı.

Sterlinin performansı

Temmuz ayının ilk gününe göre sterlin 1,26 TL artarak yüzde 3,06 değer kazandı.

Yılbaşına göre sterlin 4,83 TL artarak yüzde 12,79 oranında değer kazandı.

Son bir yılda sterlin, 34.5766 TL’den 42.5860 TL’ye yükselerek yüzde 23,16 değer kazandı.

Döviz kurlarındaki güncel hareketler

Dolar ve euro kurundaki bu dalgalanmalar, küresel ve yerel ekonomik faktörlerin etkisiyle şekilleniyor. Döviz piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ederek, en güncel bilgilerle yatırım kararlarınızı yönlendirebilirsiniz.