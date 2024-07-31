Bitcoin yatırımcıları Eylül ayında Bitcoin fiyatında yukarı yönlü bir hareket bekliyor. Ancak, 2024 yılı sonuna kadar uzun zamandır beklenen altı rakamlı seviyeye ulaşıp ulaşmayacağı konusunda geri adımlar atılıyor. Kripto fenomeni Rekt Capital, 30 Temmuz'da 483.800 takipçisine "Bitcoin hala Eylül'de bir çıkış yapma yolunda ilerliyor" dedi.

Rekt Capital, Nisan ayındaki Bitcoin halvingini takip eden 100 gün içinde Bitcoin'in yeniden birikim aralığından çıkamadığını belirtti. CoinMarketCap verilerine göre, Nisan ayındaki yarılanmadan 100 gün sonra, 29 Temmuz'da Bitcoin %2,11 artışla 66.343 dolardan işlem görüyor. BTC, şu anda 66.283 dolar ile bu rakamın biraz altında.

100 Bin dolar için 2025 daha olası

Bazı traderlar, Bitcoin'in 100.000 dolar sınırını bazılarının tahmin ettiği gibi 2024'te değil, 2025'te aşacağına inanıyor. Cointelegraph'a konuşan Daan Crypto Trades, "Daha yüksek zaman dilimli Bitcoin grafiği bence harika görünüyor" dedi. Kripto araştırmacısı Reflexivity Research'ün kurucusu Will Clemente de benzer bir görüşü yineledi ve 30 Temmuz tarihli bir gönderisinde "Bitcoin'in üç aylık grafiği çılgınca görünüyor" yorumunu yaptı.

Daan Crypto Trades, olumlu makro görünüme atıf yaparak, "Bu yıl altı rakamın biraz erken olabileceğini düşünüyorum, ancak bunu 2025'te bir yerde göreceğimizden oldukça eminim" diye ekledi. "Geçen döngüde 69 bin dolarla zirveye ulaştık. 100 bin dolar önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca 1,5 katı olacak. Bu süre zarfındaki enflasyonu hesaba katarsak, dünyanın ve kripto alanının şu anda nerede olduğunu göz önünde bulundurarak 100 bin doların tamamen makul bir hedef olduğunu düşünüyorum."

Kısa vadeli beklentiler ve analizler

Kısa vadede Daan Crypto Trades, "son birkaç aydır çok sayıda ret gören" 70.000 ila 74.000 dolar aralığını takip ettiğini belirtti. "BTC'nin bu fiyat aralığının üzerine çıkabildiğinde hızlı bir hareket göreceğimizden şüpheleniyorum." Quantum Economics'in kurucusu Mati Greenspan Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, grafiğin 55.000 ila 73.000 dolar arasında net bir aralık gösterdiğini ve bu aralığın "Mart ayından bu yana devam ettiğini" söyledi. Greenspan, "Şu anda bu aralığın üst sınırlarını test ediyoruz," dedi.

Genel kripto topluluğuna benzer şekilde Greenspan, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son BTC vaadinin fiyatı uzun süreli konsolidasyondan çıkmasına yardımcı olacağına inanıyor. Greenspan, "Görünüşe göre yılın başında bu döngünün siyasi vaatlerin getirdiği FOMO'su tarafından yönlendirileceği yönündeki tahminim şimdi gerçekleşiyor" dedi.