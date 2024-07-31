Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış fiyatı 2.579,59 TL, satış fiyatı 2.580,05 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.127,35 TL’den alınırken, 4.218,38 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 16.821,93 TL’den işlem görüyor.

Altının ons fiyatı

Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 2.421 dolardan işlem görüyor. Bu, düne göre %0.44 oranında bir artış anlamına geliyor.

Gram altının performansı

Temmuz ayının ilk gününe göre gram altın 132,52 TL artarak %5,41 değer kazandı.

Yılbaşına göre gram altın 626,1 TL artarak %32,04 oranında değer kazandı.

Son bir yılda gram altın, 1.701,15 TL’den 2.580,05 TL’ye yükselerek %51,67 değer kazandı.

Ons altının performansı

Ons altın, Temmuz ayının ilk gününe göre %3,84 değer kazandı.

Yılbaşına göre ons altın 379,90 dolar artarak %18,61 oranında değer kazandı.

Son bir yılda ons altın, 1.965,09 dolardan 2.421,39 dolara yükselerek %23,22 değer kazandı.

Altın piyasasında son durum

Altın fiyatlarındaki bu artış, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebin artması ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle şekilleniyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarının güncel durumu ve detaylı analizleriyle yatırım kararlarınızı doğru yönlendirebilirsiniz.