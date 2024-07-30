İzmir'de 31 Temmuz'da 9 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaköy ( Karaköy Köyü İç Yolu Eski Karaköy Köy Yolu )

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 1:00 - 1:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mansuroğlu ( 265. Sk. 265/1. Sk. 266. Sk. 267. Sk. 267/1. Sk. 269/12. Sk. 269/13. Sk. Alija İzetbegovic Dumlupınar Cd. Çocuk Parkı İçi Yolu Ankara 269/16 252. Sk. 260. Sk. 261. Sk. 263. Sk. 264. Sk. 263/2. Sk. )

BUCA / İZMİR

Saat : 3:00 - 3:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şirinkapı ( 1058/13. Sk. 1036/1 Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1060/2. Sk. 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1059. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. 1058/3. Sk. 1058/22. Sk. 1058/21. Sk. 1058/20. Sk. 1058/2. Sk. 1058/19. Sk. 1058/18. Sk. 1058/17. Sk. 1058/16. Sk. 1058/15. Sk. 1058/14. Sk. 1058/12. Sk. 1058/11. Sk. 1058/10. Sk. 1058/1. Sk. 1057. Sk. 1056. Sk. 1055. Sk. )

Yaylacık ( Yavuz Sultan Selim Cd. Gazi Osman Paşa Cd. )

Ufuk ( İstiklal Cd. İstiklal Seyfi Demirsoy Cd. Gazi Osman Paşa 872. Sk. 869/5. Sk. 869/1. Sk. 869. Sk. 1023. Sk. 1012. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1009/1. Sk. 1009. Sk. )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Örnekköy ( 7562. Sk. 7561/1. Sk. 7561. Sk. 7550. Sk. 7532. Sk. 7403 SK. 7563/2. Sk. 7563. Sk. )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bağyurdu 29 Ekim ( Salim Ağa Sk. Arıkbaşı Arıkbaşı Sk. Asansör Asansör Sk. Bahçivan Sk. Cami Kebir Sk. Durmuşça Durmuşça Sk. Halil Furan Çk. Hulusi Öztansel Cd. Hüseyin Fadul Sk. Kadıoğlu Sk. Kaymakam Bey Sk. Koca Ahmetler Koca Terzi Koca Terzi Sk. Lise Manavoğlu Manavoğlu Sk. Mehmet Tokmak Nebioğlu Piknik Sk. Sakızlı Hoca Sk. Turgutlu Cd. Uncular Sk. Zeytincik Zeytincik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Özdirik Sk. Özgün Sk. Şah İsmail Sk. GÖLET )

Bağyurdu Kazımpaşa ( Yaka Mevki Bent Yolu )

Sarılar ( Beyler Yolu )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kibar

Doğancılar ( Kocahasanlar )

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kerem Gül, Altay'a antrenör olarak geri döndü Kerem Gül, Altay'a antrenör olarak geri döndü

Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mermerli ( Bahçe Sk. 1415. Sk. Şehit Selçuk Gökmen Cd. 1413. Sk. Pazar Sk. )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bengiler ( 6084 6267. Sk. 6261 6261. Sk. 6263. Sk. 6265. Sk. 6304. Sk. 6305 6306. Sk. 6308. Sk. 6310. Sk. 6312. Sk. )

Mersin Alanı ( 6116. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ulamış ( Hürriyet Cd. Hürriyet Eğitim DÜZCE 1430/1. Sk. 1430. Sk. 1430 4110 HÜRRİYET )

Düzce ( Yukarı Sk. Torlak Mevki Torlak Lojman Cd. Kızılcayer Mevki Kuşçu Sk. Koy Yolu Kaya Sk. )

URLA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Camiatik ( Dörtyol Sk. Akik Sk. MESTAN DAYI YABANGÜLÜ Kehribar Sk. )

Sıra ( BİBERİYE RADİKA 8001/1 TERE )

Kuşçular ( 8003 8001. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kuşçular

Editör: Engin Keskin