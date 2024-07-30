İzmir'de 31 Temmuz'da 9 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaköy ( Karaköy Köyü İç Yolu Eski Karaköy Köy Yolu )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mansuroğlu ( 265. Sk. 265/1. Sk. 266. Sk. 267. Sk. 267/1. Sk. 269/12. Sk. 269/13. Sk. Alija İzetbegovic Dumlupınar Cd. Çocuk Parkı İçi Yolu Ankara 269/16 252. Sk. 260. Sk. 261. Sk. 263. Sk. 264. Sk. 263/2. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 3:00 - 3:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şirinkapı ( 1058/13. Sk. 1036/1 Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1060/2. Sk. 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1059. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. 1058/3. Sk. 1058/22. Sk. 1058/21. Sk. 1058/20. Sk. 1058/2. Sk. 1058/19. Sk. 1058/18. Sk. 1058/17. Sk. 1058/16. Sk. 1058/15. Sk. 1058/14. Sk. 1058/12. Sk. 1058/11. Sk. 1058/10. Sk. 1058/1. Sk. 1057. Sk. 1056. Sk. 1055. Sk. )
Yaylacık ( Yavuz Sultan Selim Cd. Gazi Osman Paşa Cd. )
Ufuk ( İstiklal Cd. İstiklal Seyfi Demirsoy Cd. Gazi Osman Paşa 872. Sk. 869/5. Sk. 869/1. Sk. 869. Sk. 1023. Sk. 1012. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1009/1. Sk. 1009. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Örnekköy ( 7562. Sk. 7561/1. Sk. 7561. Sk. 7550. Sk. 7532. Sk. 7403 SK. 7563/2. Sk. 7563. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu 29 Ekim ( Salim Ağa Sk. Arıkbaşı Arıkbaşı Sk. Asansör Asansör Sk. Bahçivan Sk. Cami Kebir Sk. Durmuşça Durmuşça Sk. Halil Furan Çk. Hulusi Öztansel Cd. Hüseyin Fadul Sk. Kadıoğlu Sk. Kaymakam Bey Sk. Koca Ahmetler Koca Terzi Koca Terzi Sk. Lise Manavoğlu Manavoğlu Sk. Mehmet Tokmak Nebioğlu Piknik Sk. Sakızlı Hoca Sk. Turgutlu Cd. Uncular Sk. Zeytincik Zeytincik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Özdirik Sk. Özgün Sk. Şah İsmail Sk. GÖLET )
Bağyurdu Kazımpaşa ( Yaka Mevki Bent Yolu )
Sarılar ( Beyler Yolu )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kibar
Doğancılar ( Kocahasanlar )
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mermerli ( Bahçe Sk. 1415. Sk. Şehit Selçuk Gökmen Cd. 1413. Sk. Pazar Sk. )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bengiler ( 6084 6267. Sk. 6261 6261. Sk. 6263. Sk. 6265. Sk. 6304. Sk. 6305 6306. Sk. 6308. Sk. 6310. Sk. 6312. Sk. )
Mersin Alanı ( 6116. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ulamış ( Hürriyet Cd. Hürriyet Eğitim DÜZCE 1430/1. Sk. 1430. Sk. 1430 4110 HÜRRİYET )
Düzce ( Yukarı Sk. Torlak Mevki Torlak Lojman Cd. Kızılcayer Mevki Kuşçu Sk. Koy Yolu Kaya Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Camiatik ( Dörtyol Sk. Akik Sk. MESTAN DAYI YABANGÜLÜ Kehribar Sk. )
Sıra ( BİBERİYE RADİKA 8001/1 TERE )
Kuşçular ( 8003 8001. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuşçular