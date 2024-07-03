Adana Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin yarışma başvurularının başladığını açıkladı.

Bu yıl 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin yarışmalı bölümleri için başvurular başladı. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.

Ayrıca Türk edebiyatının önemli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik amacıyla bu yıl 'Uzun Metraj Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması' da yarışmalı bölümler arasında yer alacak. Katılımcılar yarışma yönetmeliği ve başvuru formlarına ise festivalin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Tüm kategorilerde başvurular ise 16 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sinemaya ve sanata desteklerinin kesintisiz olarak devam edeceğini belirtirken, 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali çerçevesinde dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler sinemaseverlerle buluşacak.