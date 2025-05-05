Kütahya’da 32 yaşındaki muhasebeci Gökhan Demir evinde bilgisayar başında ölü bulundu.

Fuat Paşa Mahallesi Kıyın Sokak’ta meydana gelen olayda ailesi tarafından hareketsiz şekilde bulunan Demir için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayda, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Demir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.