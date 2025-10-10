Polis Akademisi Başkanlığı, 32. dönem POMEM kapsamında 12 bin öğrenci alımı gerçekleştirdi. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise 33. dönem POMEM başvuruları gündeme geldi.

Polis olma hayali kuran binlerce aday, başvuru tarihlerini merakla bekliyor.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Henüz Polis Akademisi tarafından resmi açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar ve önceki dönem takvimine göre, 33. dönem başvurularının 2025 Kasım ayında başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 32. dönem başvuruları 21 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 11 Aralık’ta duyurulmuştu.

POMEM başvuru şartları

dönem başvuru şartları henüz yayımlanmadı. Önceki dönem şartlarına göre:

Kadın adaylar için minimum boy: 162 cm

Erkek adaylar için minimum boy: 167 cm

Beden kitle indeksi (BKİ): 18–27 arası

Başvuru şartları ve tarihleri açıklandığında, adayların Polis Akademisi resmi sitesinden takip etmesi öneriliyor.