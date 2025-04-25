İzmir’in Karabağlar ilçesinde gerçekleşen iki ayrı ev hırsızlığı olayının ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 kilometrelik güzergâhta yer alan 33 güvenlik kamerasını tek tek inceledi. Yapılan analizlerin ardından şüphelilerin saklandığı yer tespit edildi.

600 bin TL’lik ziynet ve aranan hükümlü ele geçirildi

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Y.A. (26), N.Ç. (30) ve A.Y. (20) isimli üç kadın şüpheli ile birlikte Y.Ç. (30) isimli erkek zanlı gözaltına alındı. Evde yapılan aramada yaklaşık 60 bin TL nakit para ve çalınan yaklaşık 600 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

44 yıl kesinleşmiş cezası vardı

Yapılan sorgulamada, Y.A. isimli kadın zanlının hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Aynı adreste yakalanan Y.Ç. isimli erkek zanlının ise 18 ayrı suçtan hakkında toplam 44 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.