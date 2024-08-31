İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki 33 katlı bir binada çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Olay, 2011 Sokak’taki bir sitedeki binanın girişindeki elektrik panosunda meydana gelen yangınla başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangının ardından oluşan yoğun duman, binayı sardı ve üst katlarda mahsur kalanların pencerelere yönelmesine neden oldu.

İtfaiye ekipleri yoğun çaba içinde

İhbarın ardından olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale eden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üst katlarda mahsur kalan, biri çocuk olmak üzere beş kişiyi kurtardı. Dumanın etkisiyle sağlık sorunları yaşayan beş kişi, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Yol trafiğe kapatıldı

İtfaiye ekipleri, yangının etkisini kontrol altına alırken, mahsur kalan diğer bina sakinlerini tahliye etme çalışmalarını sürdürüyor. Yangının neden olduğu yoğun duman ve yüksek risk nedeniyle, Nazım Hikmet Bulvarı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.