İzmir’in Karabağlar ilçesinde hakkında 15 farklı suçtan aranma kaydı bulunan ve toplamda 33 yıl hapis cezası olan D.E.K., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İzmir’de suç makinesi yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan suçluların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza attı.

Karabağlar ilçesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, hakkında 15 ayrı suç dosyası bulunan ve 2 yıldır firari olduğu belirlenen D.E.K. isimli zanlı tespit edildi.

15 ayrı dosya, 33 yıl hapis cezası

Yapılan araştırmada D.E.K.’nin "yaralama", "tehdit", "hakaret", "kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi", "hükümlü ya da tutuklunun kaçması" ve "bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık" gibi suçlardan aranma kaydı olduğu belirlendi.

Ayrıca, hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunduğu da tespit edildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonla D.E.K., saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Zanlı, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet yetkilileri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonların aralıksız sürdüğünü belirterek, suçla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.