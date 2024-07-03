Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Afrika'da da projeleri bulunan 33 yıllık Taham İnşaat, iflas etti. Borçlarını yapılandırmak için konkordato talep eden firma, mahkeme kararıyla iflasını ilan etti.

Taham İnşaat’ın iflası

Taham İnşaat, borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato talep etmişti. Ancak Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato süresinin uzatılması talebini reddetti. Bu karar, firmanın iflasını kaçınılmaz hale getirdi.

Mahkeme, Taham İnşaat’ın iflasına karar vererek tüm faaliyetlerinin durdurulmasını ve projelerinin yarım kalmasını sağladı. Bu karar, şirketin hem yurt içi hem de yurt dışındaki projelerinin durmasına neden oldu.

Yarım Kalan Projeler ve Etkileri

Taham İnşaat’ın iflası, Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki birçok projenin yarım kalmasına neden oldu. Konut, otel, ofis binaları ve altyapı projeleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firma, bu projelerin tamamlanmasını bekleyen birçok kişiyi ve kurumu zor durumda bıraktı.

Şirketin iflası, inşaat sektöründe de büyük bir etki yarattı. Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren Taham İnşaat’ın iflası, sektördeki diğer firmalar ve projeler üzerinde de belirsizlik yaratabilir.

Taham İnşaat'ın geçmişi

1991 yılında kurulan Taham İnşaat, 33 yıl boyunca Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarından biri olarak birçok başarılı projeye imza attı. Firmanın projeleri arasında konut, otel, ofis binaları ve altyapı çalışmaları bulunuyordu.

Türkiye dışında Avrupa ve Afrika'da da birçok projeye imza atan firma, uluslararası alanda da tanınmış bir isimdi. Ancak borç yapılandırma sürecindeki başarısızlık, firmanın bu alandaki tüm faaliyetlerini de durdurmasına neden oldu.