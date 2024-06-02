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Fransız sporcu Amandine Gomez'in şampiyon olduğu kadınlarda Hırvat yarışmacı Ivana Bralic ikinciliğe, Norveçli katılımcı Lidija Vukic üçüncülüğe ulaştı.

Bireyselde ise erkeklerde Türkiye'den Hakan Gencer birinci, Fahrihan Uysal ikinci sırada yer aldı, Hırvat sporcu Antonio Buratovic üçüncülüğü elde etti.

Takımların topladığı puanlara göre, erkeklerde takım halinde TSSF Erkek Milli Takımı şampiyon, Hırvatistan ikinci, İspanya üçüncü oldu. Kadınlarda ise takım halinde birinciliği İspanya, ikinciliği Türkiye, üçüncülüğü Hırvatistan kazandı.

BALIKESİR (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası sona erdi.

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