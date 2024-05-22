İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-40" operasyonlarında 181 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği" suçlarına yönelik yapıldığını belirtti.



Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatanlar ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların takibe alındığını vurgulayarak, "Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." dedi.



Operasyon detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sibergöz-40" operasyonlarının detaylarını paylaştı. Operasyonlar, 34 ilde gerçekleştirilirken, çeşitli suçlarla ilgili olarak yapıldı. İstanbul'da "oltalama" siteleri üzerinden haksız kazanç sağlayan 17 kişi, 14 milyon TL'lik vurgunla yakalandı. İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Bursa ve Mersin'de "Roma Bilişim" grubu lideri dahil 69 kişi, özel yazılımlarla bahis oynatanlara para transferi organize ederek 300 milyon dolarlık suçtan elde edilen geliri aklamakla suçlandı. Bitlis, İstanbul, Maraş, Antep, Diyarbakır, Sinop ve Erzurum'da yapılan operasyonlarda ise çeşitli suçlardan toplamda 96 kişi yakalandı. Suçtan elde edilen değerlerle ilgili yaklaşık 65 milyon lira değerindeki malvarlığına ve 425 banka hesabına şerh konuldu.