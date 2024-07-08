Samsun'un dünden beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle Terme ilçesinde bağlantı yolu çöktü.

Samsun’da birçok ilçesinde dünden beri sağanak etkili oldu. Terme ilçesine bağlı Uludere Mahallesi'nde sel nedeniyle bağlantı yolu çöktü. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Bağsaray Mahallesi'nden geçen Kocaman Irmağı taştı, bölgedeki Evci ile Sakarlı ırmakları da debileri yükselerek taşma noktasına geldi.

Taşkın sonucu tarım arazileri su altında kaldı, arazide otlayan sekiz büyükbaş hayvan suya kapıldı. Hayvanlara, yapılan çalışma sonucu sürüklendikleri bölgede sağ olarak ulaşıldı. Terme Sanayi Sitesi'nde de taşkın nedeniyle su baskını yaşandı.

Ekipler Terme genelinde hasar tespit çalışması yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 7 Temmuz saat 06.00 ile 8 Temmuz saat 06.00 arasında Terme'de metrekareye 108 kilo yağış düştü.

Diğer yandan MGM, bugün yaşanabilecek sel ve su baskını riskine dikkati çekip, Samsun için 'sarı kod'lu uyarında bulundu. Samsun Valiliği de 8 Temmuz Pazartesi günü rüzgâr hızının 25-28 deniz miline, dalga yüksekliğinin de 1,8 metreye ulaşacağını belirterek olası boğulma vakalarına karşı duyuru yaptı.

Selde iki can kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun’daki kuvvetli yağışlarda mahsur kalan 34 vatandaş ile ilgili açıklamada bulundu.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada Samsun’daki kuvvetli yağışlarda mahsur kalan 34 vatandaşın bulunduğu yerden güvenlikli alanlara tahliye edildiğini bildirdi.

Çaybaşı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise 18 ihbar alındığını belirten Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

“Ordu Çaybaşı ilçesi Çayır mahallesinde 83 yaşında bir vatandaşımız, Muş'un Malazgirt ilçesi Bahçeköy köyünde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise bir vatandaşımız sel sularına kapılarak maalesef hayatını kaybetti.”