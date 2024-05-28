İSTANBUL (AA) - Koç Holding'in gelenekselleşen Koç Topluluğu Spor Şenliği'nin 35'incisi gerçekleştirildi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vehbi Koç’un 1989 yılında başlattığı, Türkiye'nin ilk kurumsal şenliği olan Koç Topluluğu Spor Şenliği'nin 35'incisi yapıldı.

Koç Topluluğu çalışanlarının iş ve sosyal yaşamdaki sağlığını merkezine alan ve son 8 yılda küresel bir organizasyona dönüşen Koç Topluluğu Spor Şenliği'ne 3 kıtada 13 ülkeden yaklaşık 7 bin Koç çalışanı katıldı.

Şenliğe Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticilerinin yanı sıra yaklaşık 10 bin Koç Topluluğu çalışanı ve aileleri katılım sağladı.

Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Korusu'nda düzenlenen şenliğin kupa töreninde Ulu Önder Atatürk'ün milli birlik ve beraberliğin güçlenmesi için vazgeçilmez bir değeri olarak gördüğü spor ruhu tekrar yaşandı.

35. Koç Topluluğu Spor Şenliği kapsamında; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya ve Samsun olmak üzere toplam 7 bölgede müsabakalar düzenlendi.

Atletizm, badminton, basketbol, bilardo, bisiklet, bowling, dragon bot, futbol, kros, kürek, masa tenisi, 3x3 tek pota basketbol, plaj voleybolu, satranç, tenis, voleybol, yelken ve yüzme branşları olmak üzere toplam 18 branş ve 27 kategoride, 750 takım mücadele etti.

Koç Topluluğu'nun dünyanın birçok ülkesindeki çalışanlarının her geçen yıl artan ilgisiyle büyüyen Koç Topluluğu Spor Şenliği'ne hem takım hem kadın sporcu katılımı geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi.

Koç Topluluğu Spor Şenliği bu yıl ilk kez engel tanımayan sporcuların da dahil olduğu müsabakalara sahne oldu.

- "Bu yıl 18 branşta 6 bin 804 sporcunun katılımıyla gerçekleşti"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Cumhuriyet vizyonunun iktisadi açıdan hayata geçmesine liderlik etmiş olan bir Cumhuriyet kurumu olan Koç Topluluğu'nun, ekonomi ve toplumsal hayata yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin muasır medeniyet yolculuğundaki öncülerinden biri olduğunu belirtti.

Çakıroğlu, "Sadece ülkemizdeki faaliyetlerle değil, dünyanın dört bir yanındaki başarılarıyla Cumhuriyetimizi yüceltmeye devam eden Koç Topluluğu'nun ve Koç Topluluğu Spor Şenliği’nin çok uluslu ve çok kültürlü yapısıyla iftihar ediyorum." ifadelerini kullandı.

Her alanda olduğu gibi, kurumsal spor alanında da Koç Topluluğu olarak öncülüğü sürdürdüklerini vurgulayan Çakıroğlu, "35 yıl önce, toplam 4 branşta ve 500 arkadaşımızın katıldığı spor şenlikleri, bu yıl 18 branşta 6 bin 804 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Bireysel başarının, takım ruhunun, sportmence verilen mücadelenin, son dakikaya kadar başarma arzusunun bugün, çok renkli ve anlamlı bir tabloya dönüştüğünü görüyoruz. Spor şenliğimize katılım gösteren bütün arkadaşlarımı canı yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çakıroğlu, spora yapılan yatırımların yalnızca Koç Topluluğu ile sınırlı kalmadığını kaydederek, deprem bölgesinde kurulan Umut Kentlerde Koç Topluluğu Spor Kulübü marifetiyle, 4 branşta spor okulları açtıklarının bilgisini paylaştı.

Bu şenlikte aralarında Hatay'daki şampiyon kız futbol takımının oyuncularının da bulunduğunu belirten Çakıroğlu, bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal da İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Samsun olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 1.800'e yakın müsabaka gerçekleştiğini belirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk defa engel tanımayan çalışma arkadaşlarımız da turnuvalarda bizimleydi. Ayrıca Topluluğumuza uzun yıllar katkı sağlamış değerli emeklilerimiz de müsabakalarda yer alarak bizleri onurlandırdı. Artan ilgiden büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 8 yıl önce uluslararası boyut kazanan organizasyonumuza katılımın her yıl daha da artması, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun en önemli göstergesi. Koç Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımızın iş ve sosyal yaşamındaki sağlığını merkeze aldığımız uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."



