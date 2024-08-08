Dünyada gençlerin ve özellikle yüksek gelir grubunun büyük ilgi gösterdiği, dünyanın bir çok yerinden motosiklet tutkunlarının geleceği yarış ve festivalin lansman toplantısı Afyonkarahisar'da yapıldı. Afyonkarahisar'da bir otelde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Afyonkarahisar Valisi Doç.Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'da 7'nci kez yapılmasının gururlandırdığını belirterek, "Gastronomiyle birlikte yanında kültür, tarih ve inanç turizmi ile birlikte spor turizminin de başkenti olarak gelenleri şehrimiz büyülüyor. Şehrimiz dünyanın en önemli organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. En iyi padok, altyapı ve tanıtım ödüllerinin yanında yeni ödüller ekleyeceğiz. Ülkemize ve şehrimize her açıdan büyük katkı sunduğunu biliyoruz. Bu anlamda, Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'ın dünyaya açılan kapısı oluyor" diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise açıklamasında, "Sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde dünya çapında daha çok tanınmasına ve turizm potansiyelinin artmasına da büyük katkı sağlayacak. Sporun ve sanatın birleştirici gücü şehrimizi geliştirecektir. Organizasyonun gerçekleşmesinde büyük katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Herkesi büyük buluşmaya bekliyoruz"

Organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına büyük katkıda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Türkiye'yi ve Afyonkarahisar'ımızın adının bir adım daha öne çıkması için 2018'den beri gerçekleştirdiğimiz dünya motokros şampiyonası'nın tanıtım toplantısı için bir araya geldik. Dünyada her üç kişiden birinin izlediği yarış ile rekorların festivalinde bir araya geliyoruz. Bu yıl 500 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Organizasyon 2019 yılında 5000 kişiyle başladı ve katılımcı sayısı önemli ölçüde artırarak, her yıl bölge ekonomisine de büyük katkılar sağladı. Herkesi büyük buluşmaya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

MXGP Türkiye hep şampiyonları belirledi

MXGP Türkiye yapıldığı ilk günden bu yana, hep şampiyonları belirleyen rolü ile dünyanın en çok izlediği etap olarak biliniyor. Kıyasıya mücadelenin yapıldığı yarışlarda bitime iki etap kalsa da, dünyanın en iyi pisti ve en iyi padoku olarak ödülüyle Türkiye yarışı şampiyonadaki en kritik etap olarak görülüyor. Diğer yandan Türkiye adına iki yarışçının da yarıştığı Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın şampiyonluk kupası WMX Türkiye yarışının ardından yapılacak. Türkiye'den geçtiğimiz yıllarda her yıl ortalama 8-10 yarışçının katıldığı MXGP Türkiye'de bu yıl Türk yarışçıların 10'u aşması bekleniyor. . F1'den sonra en çok izlenen yarışlardan biri olan motokros şampiyonasını bu yıl dünyada 3.5 milyar insana yakın bir sayının TV'lerden izlemesi bekleniyor.

Dört yarış aynı hafta sonunda yapılacak

7-8 Eylül 2024 tarihlerinde dünya ve Avupa klasmanında 4 yarış aynı anda yapılacak:

- Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP),

- Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN),

- Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2),

- Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN)

Türkiye'de yapılacak yarışlara Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM ve Fantic gibi fabrika takımlarının da olduğu 25'i aşkın takımla 150'ye yakın yarışçının katılması bekleniyor.

Türkiye Motorfest'te 5 günde 7 konser

Türkiye'nin 2024'deki en büyük entegre spor ve gençlik etkinliği olan Türkiye MotoFest, bu yıl 4 Eylül'de kapılarını açacak. 8 Eylül 2024'e kadar devam edecek festival, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden motosiklet tutkunlarını buluşturacak. Beş gün boyunca önemli markaların çeşitli aktiviteleri, spor etkinliklerinin de yer alacağı festivalin konser programı ise şöyle:

4 Eylül 2024 Çarşamba: Sena Şener - Ceylan Ertem

5 Eylül 2024 Perşembe: Şevval Sam

6 Eylül 2024 Cuma: Nova Norda - Madrigal

7 Eylül 2024 Cumartesi: Sefo

8 Eylül 2024 Pazar: Sıla

Türkiye ekonomisine 5 milyar tl katkı

Dünyanın en önemli motokros yarışı olan MXGP'nin Türkiye etabı bu yıl altıncı yılında yedinci kez yapılıyor. MXGP TÜRKIYE'nin sadece yarışın yapıldığı haftada Türkiye ekonomisine 5 milyar TL'yi aşan katkıda bulunduğu açıklanmıştı. Türkiye'nin spor ekonomisi ve turizmi için en önemli etkinlik konumundaki MXGP Türkiye ve Türkiye MotoFest'in bu yıl Türkiye ekonomisine katkısının daha da artması bekleniyor.

300 milyon avro tutarında Türkiye tanıtımı

MXGP of Türkiye'nin dünya çapındaki yayınları ve Türkiye MotoFest'ten yapılan haberler Türkiye'nin tanıtımına büyük katkıda bulunuyor. Geçtiğimiz yıl MXGP of Türkiye ve Türkiye MotoFest'in sadece yayınlanan haberleri ve yayınlarının reklam değeri, 300 milyon Avro'yu bulmuştu.

Öte yandan bilet satışları da passo.com.tr ve biletinial.com adresinden ve Park Afyon AVM'de satışa sunulmaya başlandı.