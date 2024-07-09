Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, geçen yıl nişanlandığı Lauren Sanchez ile tatil için Türkiye'ye geldi.

Üç direkli 500 milyon dolarlık "Koru" adlı lüks yatını Bodrum'a demirleyen Jeff Bezos, Takvim'in haberine göre, yakın dostlarıyla önceki akşam Marmaris'te D Maris içindeki Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan lüks La Guérite restoranında yemek yedi.

Bezos'un gece sonunda ise 100 bin euroya (3,5 milyon TL) yakın bir hesap ödediği öğrenildi.

"Halk Lokantası'nda misafir etmek isteriz"

Bezos'un ödediği 3,5 milyon liralık hesap sosyal medyada gündem oldu. Datça Belediyesi'nin X hesabından şu mesaj paylaşıldı:

"Sevgili Bezos, Marmaris'te yediğiniz yemeğin tutarını, sanki Datça'da yemişsiniz gibi yazmışlar. Sizi Belediyemize ait Halk Lokantası'nda misafir etmek ve gerçek Türk Mutfağı'nı tattırmak isteriz. Datça Bademli Damat Tatlımızın tadına doyamayacağınıza eminiz."

Dünyanın en zengin üçüncü milyarderi

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı unvanını bir süre elinde tutan Jeff Bezos, şu anda 178 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü milyarderi konumunda. Bezos 2023'de servetini 71 milyar dolar artırdı.