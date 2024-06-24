KOSKEM liderliğinde Kocaeli sahillerinde görev yapan Büyükşehir ekipleri bayram tatili haftasında 352 vatandaşı boğulmaktan kurtardıKOCAELİ (İGFA) - Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor.

Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM’in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarılıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) geçtiğimiz kurban bayramı tatili haftasında 352 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

BAYRAM HAFTASINDA 352 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı KOSKEM, sahillerde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Ekipler hafta sonu da dahil olmak üzere her gün sahillerde görev yapıyor. Cankurtaranlar bayram tatili günlerinde yine hayatları kurtardı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle en yoğun günlerini geçiren sahillerde Cebeci’de 147, Kovanağzı’nda 10, Kumcağızda 87, Miço Kadınlar Plajında 6, Kerpe’de 17, Sarısu’da 12, Seyrekte 13, Bağırganlı’da 20, Karamürsel’de 11, Ereğli Sahilinde 3, Darıca'da 10, görev Bölgesi dışında 3 ve Bayramoğlu’nda 13 kişi olmak üzere toplam 352 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Öte yandan KOSKEM kurtarmanın yanı sıra görev bölgelerinde 88 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi.