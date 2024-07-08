Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 36'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen yarışmaya, Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Referans Holding’in ana sponsorluğunda Durmazlar Holding, SÜTAŞ, Hayat Hastanesi, Bursa Kültür AŞ, BURFAŞ, BURSA SU ve Kardelen Kestane Şekerlerinin destekleriyle gerçekleştirilen, 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, her yıl olduğu gibi bu yılda Atatürk Anıtı önünde yapılan açılış konuşmaları ile başladı.

Açılış töreni ardından yarışmaya katılan ülkelerin temsilcileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve BKSTV Başkanı Metin Atış’la birlikte güvercin uçurtarak dünyaya barış mesajı verdi.

Açılış törenine 17 farklı ülkeden gelen dans toplulukları Altıparmak caddesinde kortej yürüyüşü yaparak Kültür Park Açıkhava Tiyatrosuna kadar geldiler. Açılış gecesi açılış törenine 17 farklı ülkeden gelen dans toplulukları kendilerine özgü yöresel giysileri ve dans figürleriyle performanslarını sergiledi.

“12 Temmuz’daki final öncesinde her akşam Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan gösterilerin yanı sıra ekipler 17 ilçede 6 gün boyunca Bursalılarla buluşacak.

Final gecesinde Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın birincisi 5 bin Avro, ikincisi 3 bin Avro, üçüncüsü ise 2 bin Avro para ödülünün sahibi olacak.

Mansiyon ödülüne layık görülecek iki ülke ekibi ise Bin Avro’luk para ödülü alacak.

Koordinatörlüğü’nü Şinasi Pala'nın yaptığı yarışmanın jürisi Ahmet Turan Demirbağ, Abdürrahim Karademir, Andrea Vincze, Arman Nurmakhamatuly, Emil Pavlov, Ilkka Köngas, Nino Lauretta ve Özlem Kadirağa’dan oluşuyor.