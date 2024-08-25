Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen ve bu yıl 36. kez gerçekleştirilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da büyük bir coşku ile tamamlandı. Erkeklerde Atakan Ercan, kadınlarda ise Talya Erdoğan genel klasmanda birinci olarak adlarını zirveye yazdırdı.

70'ten fazla ülkeden 2800'ü sporcu

Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme'de sona eren yarışta, 70'ten fazla ülkeden gelen 2800'den fazla sporcu 6,5 kilometrelik zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Boğazın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen bu prestijli etkinlik, izleyicilere de unutulmaz anlar yaşattı.

Üst düzey katılım

Yarışı izleyenler arasında İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır gibi birçok önemli isim yer aldı. Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo, TMOK Başkan Vekili Nihat Usta, Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılı bir performans sergileyen milli yüzücü Kuzey Tunçelli de organizasyona katılarak yarış heyecanına ortak oldu.

Erkekler genel klasmanda Atakan Ercan, 45 dakika 27 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Geçen yılın şampiyonu Doğukan Ulaç, 45 dakika 36 saniye ile ikinci, Mevlüt Efe Güler ise 45 dakika 40 saniyelik süreyle üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar genel klasmanda ise Talya Erdoğan, 46 dakika 57 saniye ile birinci olurken, Nehir Güler 47 dakika 16 saniye ile ikinci, Su İnal ise 47 dakika 39 saniye ile üçüncülük elde etti.

"Boğaz'da yüzmek bambaşka bir deneyim"

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Atakan Ercan, yarışın beklediğinden daha kolay geçtiğini ifade etti. Geçen yılın şampiyonu Doğukan Ulaç ise yarışın güzelliğine vurgu yaparak destek verenlere teşekkür etti. Kadınlarda birinci olan Talya Erdoğan, Boğaz'da ilk kez yarışmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Yarış sırasında Rus Yurk Golik ve Çinli Jiancia Han isimli iki sporcu boğulma tehlikesi atlattı. Görevli ekipler tarafından hızla sudan çıkartılan sporcular, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Geçmişten günümüze boğaziçi yarışı

İlk olarak 1989 yılında düzenlenen ve TMOK tarafından organize edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2016 yılında Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçilmiş ve 2019'da "Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı" listesinde birinci olmuştu.