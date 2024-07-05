Ticaret Bakanlığı, Haziran ayında faaliyet illerine göre ihracat sıralamasını belirledi. Türkiye'de 36 şehrin ihracatı Ocak-Haziran döneminde arttı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiki verilere göre, bu yılın ilk 6 ayında 19 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 36 ilin ise ihracatı artış kaydetti.

Geçen yılın Haziran ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul yüzde 17,7 azalış ve 4 milyar 31 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Kocaeli yüzde 8,8 azalış ve 2 milyar 231 milyon dolarla ikinci, İzmir yüzde 19 azalış ve 1 milyar 555 milyon dolarla üçüncü sırada yer almıştı. İstanbul, Kocaeli ve İzmir'i; yüzde 21 azalış ve 1 milyar 263 milyon dolarla dördüncü sırada Bursa, yüzde 9,7 artış ve 978 milyon dolarla Ankara beşinci sırada izlemişti.

2024 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyetler illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde ise sırasıyla; Mersin 137 milyon dolarlık artışl birinci il, Hatay 108 milyon dolarlık artışla ikinci, Çorum 107 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Ankara 87 milyon dolarlık artışa dördüncü il, Afyonkarahisar ise 46 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunda yer aldı.

Faaliyet illerine göre ihracat ise milyon dolar olarak Haziran tablosuna şöyle yansıdı: