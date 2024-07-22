Bursa'da hakkında 37 farklı suçtan toplamda 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N., uzun süredir polis tarafından aranıyordu. Dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan zanlının kaçış hikayesi dikkat çekiciydi.

M.N., yerde bulduğu sahte kimlikle 2 yıl boyunca Bursa'da saklanarak yakalanmaktan kaçtı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zanlının bir restoranda garson olarak çalıştığı bilgisine ulaştı.

Sivil ekip, restorana müşteri kılığında girerek M.N.'yi gözlem altına aldı. Uygun bir fırsatta şüpheliyi tanıyarak operasyon düzenledi ve zanlıyı gözaltına aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar, adeta bir film sahnesini aratmıyordu.

Zanlı, polis sorgusunda gerçek kimliğini itiraf etti ve suç geçmişi hakkında bilgi verdi. Ekipler, M.N.'nin 2 yıl boyunca Bursa ve Yalova'da dikkat çekmeden yaşadığını ve çalıştığını belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.N., mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.