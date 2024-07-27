İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 37. Uluslararası İzmir Festivali, son etkinliği ile İzmirlilere eşsiz anlar yaşattı. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası’nın performans sergilediği konser, Bergama Asklepion Antik Tiyatrosu’nda gerçekleşti.

Tarihi Mekânda eşsiz performanslar

Konserde, Fazıl Say, Beethoven'in Do minör 3 numaralı piyano konçertosunu büyük bir ustalıkla seslendirdi. Şef Nil Venditti yönetimindeki Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ise Edward Elgar'ın Enigma Varyasyonları’nı icra etti. Antik tiyatronun büyülü atmosferinde gerçekleşen konser, katılımcılara müzik dolu unutulmaz anlar sundu.

İKSEV ve İzmir’in kültürel zenginliği

İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı’nın düzenlediği festival, İzmir’in kültürel zenginliğini ve sanata verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. 37. yılını kutlayan festival, yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla gerçekleşen etkinliklerle büyük beğeni topladı.

Festivale katılım ve gelecek etkinlikler

Festivale katılan sanatseverler, bu eşsiz performansları izleme fırsatı buldukları için büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. Festivalin gelecek yıllarda da aynı coşkuyla devam etmesi ve İzmir’in kültürel hayatına katkıda bulunması bekleniyor.