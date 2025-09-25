Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Beşiktaş GAİN’i 85-83 yenerek kupayı kazandı. Sarı-lacivertli takım, tarihindeki 8. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda kupa Fenerbahçe Beko'nun!

2025 yılı itibarıyla EuroLeague de dahil olmak üzere mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyon olan Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Beşiktaş GAİN’i 85-83 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, Beşiktaş’tan 25 sayıyla Devon Dotson olurken, Fenerbahçe Beko’nun en skorer ismi ise 23 sayıyla Devon Hall oldu.

İlk periyotta Fenerbahçe üstünlüğü sağladı

Karşılaşmanın başında Fenerbahçe, rakibini savunmada etkili şekilde durdurdu ve Zagars ile Onuralp Bitim’in basketleriyle 5-0 öne geçti. Beşiktaş, Berk Uğurlu ile ilk saha içi isabetini bulduktan sonra, Fenerbahçe, Hall’ın sayılarıyla farkı çift hanelere çıkarttı: 14-4. Sarı-lacivertliler, ilk periyodu 25-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta Beşiktaş, Dotson, Brown ve Yiğit Arslan’ın sayılarıyla farkı tek hanelere düşürerek devreyi 43-34’lük skorla kapattı.

Fenerbahçe, üçüncü periyoda etkili başlayarak farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Hall’ın 8 sayısıyla hücumda etkili olan Fenerbahçe, periyodu 67-50 önde tamamladı.

Son periyotta büyük çekişme

Son periyotta Beşiktaş, 7:58 kala Dotson’ın üçlüğüyle farkı 12’ye düşürdü: 69-57. Sonrasında karşılıklı basketlerle devam eden maçta, Beşiktaş 3 dakika kala üst üste sayılarla farkı azalttı. 20 saniye kala Dotson’ın üçlüğüyle fark 3’e indi: 82-79. Fenerbahçe, 6 saniye kala çizgiye gelen Arturs Zagars’ın 2’de 1 ile skoru 85-82’ye getirmesinin ardından, Beşiktaş’ın son hücumundan yararlanamamasıyla Fenerbahçe Beko maçı 85-83 kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı Sinan Erdem Spor Salonu’nda izledi. Bakan Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte maçı takip etti.

Saadettin Saran'ın ilk maçı

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına seçilen Sadettin Saran, kulüp başkanı olarak ilk kez Fenerbahçe’nin maçını yerinde izledi. 20-21 Eylül’de gerçekleştirilen Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda 12.325 oy alarak kulüp başkanı seçilen Saran, bu önemli maçı başkan olarak izledi.

Maça 4. periyotta ara verildi

Karşılaşmanın 4. periyotunda hakemler, salondan gelen küfürlü tezahüratlar ve patlayıcılar nedeniyle 10 dakikalık bir ara verdi. Tezahüratların devam etmesiyle birlikte oyuna ara verildi ve maç, 10 dakika sonra yeniden başladı.