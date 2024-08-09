Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 3,8 milyar TL ödemeye başladıklarını açıkladı. Göktaş, bu yardımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Toplam 92,1 milyarlık destek

Bakan Göktaş, sosyal hizmetlerde kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayarak, düzenli sosyal yardımlardan faydalanamayan haneleri de gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dahil ettiklerini hatırlattı. Bu ayki ödemelerle birlikte, program kapsamında bugüne kadar toplamda 92,1 milyar TL’lik destek sağlandığını ifade etti.

3,2 milyon hane ve 5,4 milyon çocuk için destek

Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını dile getiren Bakan Göktaş, "Bu ay Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,2 milyon haneye 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında ise 5,4 milyon çocuk için 2,2 milyon haneye 900 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.

Sosyal yardım programlarının etkinliğini artırmak adına bakanlık olarak sürekli yenilikler yaptıklarını belirten Göktaş, toplumun tüm kesimlerine adil, erişilebilir ve eşit hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi.