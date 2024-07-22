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Mahkeme tarafından tutuklanan Y.Y., Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Yakalanan şahsın cezasının infazı için gerekli işlemler başlatıldı.

Yapılan incelemeler neticesinde, Y.Y.'nin Çay ilçesi Deresinek köyünde bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi hızlı bir operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Y.Y., gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen bilgilere göre, 38 farklı suç kaydı bulunan ve 3 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası yla aranan Y.Y. isimli şahsın izine ulaşıldı.

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