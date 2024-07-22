Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen bilgilere göre, 38 farklı suç kaydı bulunan ve 3 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Y.Y. isimli şahsın izine ulaşıldı.
Mahkemeye sevk edildi
Yapılan incelemeler neticesinde, Y.Y.'nin Çay ilçesi Deresinek köyünde bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi hızlı bir operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Y.Y., gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.
Tutuklandı
Mahkeme tarafından tutuklanan Y.Y., Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Yakalanan şahsın cezasının infazı için gerekli işlemler başlatıldı.