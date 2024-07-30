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Hapishanede dört mahkumun kaldığı ve kaçanların yakalanması için de operasyon başlatıldığı aktarıldı.

Söz konusu cezaevinde 44 mahkumun tutuklu kaldığının aktarıldığı açıklamada, 39 mahkûmun kaçtığı, birinin de güvenlik güçlerince açılan ateş sonucunda öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ç​​​​​​ıkan isyan sonrası 39 mahkum un bazı gardiyanları yaralayarak hapishaneden kaçtığı bilgisi paylaşıldı.

Mozambik Cezaevi Müdürlüğünün açıklamasına göre, ülkenin orta kesimindeki Zambezia eyaletindeki bir hapishanede isyan çıktı.

Mozambik'te 39 mahkûmun bir hapis haneden firar ettiği bildirildi.

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