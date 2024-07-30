Mozambik'te 39 mahkûmun bir hapishaneden firar ettiği bildirildi.
Mozambik Cezaevi Müdürlüğünün açıklamasına göre, ülkenin orta kesimindeki Zambezia eyaletindeki bir hapishanede isyan çıktı.
Açıklamada, çıkan isyan sonrası 39 mahkumun bazı gardiyanları yaralayarak hapishaneden kaçtığı bilgisi paylaşıldı.
Söz konusu cezaevinde 44 mahkumun tutuklu kaldığının aktarıldığı açıklamada, 39 mahkûmun kaçtığı, birinin de güvenlik güçlerince açılan ateş sonucunda öldüğü kaydedildi.
Hapishanede dört mahkumun kaldığı ve kaçanların yakalanması için de operasyon başlatıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA