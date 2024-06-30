3X3 Ege Bölgesi Grup Şampiyonası Tamamlandı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 3X3 Sokaklar Bizim Basketbol Müsabakaları Ege Bölgesi Grup Şampiyonası, Kocatepe Spor Kompleksi’nde 17 takımın katılımıyla tamamlandı. Afyonkarahisar, İzmir, Kütahya, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak ve Manisa illerinden gelen takımlar, şampiyonluk için kıyasıya yarıştı.

Şampiyonlar belli oldu

Erkekler kategorisinde Kütahya Gençlik Merkezi takımı birinci olurken, Muğla Menteşe takımı ikinci sırayı aldı. Kızlar kategorisinde ise Efeler Manisa takımı birinciliği, Afyon Gençlik takımı ise ikinciliği kazandı. Şampiyon takımlar, turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla göz doldurdu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, turnuvanın büyük bir coşkuyla geçtiğini belirtti.