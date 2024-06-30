Afyonkarahisar, Kocatepe Spor Kompleksi'nde 17 takımın katıldığı turnuvada Afyonkarahisar, İzmir, Kütahya, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak ve Manisa illerinden gelen takımlar mücadele etti.

Erkekler kategorisinde Kütahya Gençlik Merkezi takımı birinci olurken, Muğla Menteşe takımı ikinci sırayı aldı. Kızlar kategorisinde ise Efeler Manisa takımı birinci, Afyon Gençlik takımı ise ikinci oldu. Şampiyon takımlar turnuva boyunca gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti ve spor severlerden büyük beğeni topladı.

Turnuvada dereceye giren takımlara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, organizasyonun büyük bir coşku içinde geçtiğini ve sporcuların başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirtti. Bu tür etkinliklerin gençlerin spor yapma ve rekabet etme fırsatını artırdığını vurgulayan Kasapoğlu, katılımcılara ve organizasyon ekibine teşekkür etti.