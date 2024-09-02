Daha önce Bornova, Buca, Güzelyalı ve son olarak Karşıyaka'da yapılan eleme turlarında ilk ikiye giren takımlar Fuar'da düzenlenen finallerde bir araya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada, 30-31 Ağustos tarihlerinde elemeler devam etti. Yarı final ve finaller ise 1 Eylül'de yine Fuar'da oynanan maçlarla, kupalar sahiplerini buldu. Genç erkeklerde Egemen Dönmez Arda Sayın, Oğuz Aras, Yağız Ege Akıncı'dan kurulu Rahatta Kal takımı son iki yıldır olduğu gibi zirveye ambargo koydular. 3. ve son kez şampiyon oldular.Bundan sonra büyük erkekler kategorisinde mücadele edecekler. Finalde rakipleri Batman Petrol'ü rahat bir oyunla geçtiler. Genç erkeklerde 3.lük maçını kazanan ise Reedem takımı oldu.

Kadınlarda zafer Power Puf Girls’ün!

Kadınlarda ise Pınar Karakaya, Sanem Alkan, Ece Cankul ve Göksu Kul'dan kurulu Power Puf Girls takımı mutlu sona ulaştı. İBB takımı ikinci olurken, üçüncülük Woopers takımının oldu.

Turnuva renkli anlara sahne oldu

Oldukça kaliteli ve seyir zevki yüksek maçların oynandığı Büyük erkekler kategorisinde ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Kıvanç Dinler kaptanlığındaki Premium Gym Alsancak takımı şampiyonluğa ulaştı. Takımın diğer üyeleri Dekan Bayraktar,Yağız Ateşli ve Aykut Kolcular'da aynı üniversitenin öğrencilerinden oluşuyor. Alsancak Premium Gym'in desteklediği takım son 5 yılda sokak basketbolu kategorisinde en çok final oynayan ve kazanan takım oldu. Bu kategoride ikinci Luna takımı olurken, üçüncülük ödülünü 3 Balina 1 Zargana takımı kazandı.

Takımlar para ödülü ve çeşitli hediyeler kazanırken, turnuvayı takip edenler çok keyifli anlar yaşadılar.