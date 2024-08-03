İzmir'de 4 Ağustos'ta 5 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 9:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bozköy
Samurlu ( Çamlık 1. Sk. Yaren Sk. Samurlu Yolu Mazıtepe Sk. Mazitepe Sk. Köyiçi Sk. Eser Sk. 24/10 Cumhuriyet 1. Sk. Cennet Sk. 24/16 DERE 24/13 )
Siteler
Horozgediği
Çakmaklı
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Siteler
Samurlu
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akalan ( 1552 1554 Ankara 1500 )
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( İzmir Ankara İzmir Ankara Cd. HAYVANKIRAN KÜMEEVLER Hayvankıran KAVAKLIK YIKIK KEMER )
Çambel ( AMBARKAVAK )
Mehmet Akif Ersoy
Yukarıkızılca Merkez
Aşağıkızılca
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Umurbey ( 46.sk 1901. Sk. 30. Sk. 31. Sk. 32. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 41. Sk. 42. Sk. Endüstri Cd. KARŞIYAKA )
Emmioğlu ( Pakkanlı Blv. Umut Cd. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emmioğlu ( İstasyon Cd. Sanayi Cd. Fakülte Çıkmazı Sk. 38. Sk. )
SELÇUK / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Belevi
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Belevi
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çaybaşı ( 7135. Sk. 7108. Sk. )
Mustafa Kemal Atatürk ( 7022 Sk. AYDIN )
Şehitler
Yeniköy ( Bayrak İzmir-Aydın Otoyolu )
Eğerci
Muratbey
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Arslanlar
Yeni ( AYDIN MENDERES 589. Sk. 581. Sk. 579/1. Sk. 560. Sk. 558/1. Sk. 558. Sk. 540. Sk. 535. Sk. 1 )
Şehitler ( ŞEHİTLER 1.KÜME EVLERİ ŞEHİTLER 1.KÜMEEVLERİ 7521. Cd. 7519. Sk. 7518. Sk. 7516. Sk. 7515. Sk. 7514. Sk. 7513. Sk. 7512. Sk. 7510. Sk. 7509. Sk. 7508. Sk. )