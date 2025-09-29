HABEREKSPRES- İzmir'de 121 günlük kuraklığın ardından yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, kentte bugün yağmur başlamasıyla yeni haftaya yağışlı bir hava ile girilecek. Merkez ve Güney ilçelerinde sağanak yağış etkili olacak.

İzmir'de 4 ay sonra yağmur yağacak

İzmir, 121 günlük kuraklığın ardından bugün yağmurla buluşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentteki yağışların özellikle merkez ilçelerde sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını bildirdi. İzmir, 2025 yılı boyunca en uzun yağışsız dönemi yaşarken, 2007 ve 1994 yıllarının ardından üçüncü sıraya yerleşecek.

Sağanak yağış bekleniyor

İzmir'de bugün başlayacak yağışlar, gün boyu sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde yağışların etkisi azalacak ancak Cuma günü tekrar sağanak yağışlar kentte etkili olacak.

Uzmanlardan sıcaklık uyarısı

İzmir’de haftalık hava sıcaklıklarının ortalama 25°C civarında olması bekleniyor. Ancak, gece sıcaklıklarının 16°C civarına düşmesiyle birlikte gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı dikkat çekecek. Uzmanlar, gece esen rüzgarlar ve sıcaklık farklarından dolayı özellikle grip ve diğer salgın hastalıklar için uyarılarda bulunuyor.

Yağış miktarı tatmin etmeyecek

İzmir Hava Durumu'nun WhatsApp kanalındaki habere göre beklenen yağışın miktarının tatmin edici olmayacağına dikkat çekiyor. Kentin Güney ilçelerinde kuvvetli yağmur ihtimali daha fazla, ancak bu yağışların su baskınlarına yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Metrekareye yaklaşık 20-30 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Olası su baskınlarına karşı İZSU ekipleri teyakkuzda bekliyor.

Su baskınları ihtimali için İZSU ekipleri hazır

İzmir’deki yağışların, özellikle Güney ilçelerinde su baskınlarına neden olabileceği belirtiliyor. İZSU ekipleri, muhtemel su baskınlarına karşı hazırlıklarını tamamladı ve uyarılar devam ediyor.