21 Eylül’e kadar sürecek festival, Türkiye’nin kültür ve sanat takviminde yerini her geçen yıl daha da sağlamlaştırıyor. Bu yıl festivalin açılışına, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Serra Yılmaz da katılarak renk kattı.

Festivalin açılışı, Ayvalık Belediyesi Çamlık Paşa Restoran’ında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin Türkiye’nin önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Başkan Ergin, “Bu eşsiz organizasyona emek veren Seyir Derneği’ne, festival ekibine ve katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ayvalık’ın büyüleyici manzaraları eşliğinde, sinemanın en özel örneklerini birlikte deneyimleyeceğimiz günlerde, festivalimize hep birlikte seyirci olalım” dedi.

Başkan Ergin, Ayvalık’ın tarihi dokusu ve doğal güzelliklerinin yıllardır birçok dizi ve filme ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, festivalin kentin kültürel ve sanatsal hayatına büyük katkı sağladığını belirtti: “Festivalimiz, sadece filmlerin gösterildiği bir etkinlik olmanın ötesinde, her yıl yüzlerce sinemaseveri, yönetmeni, akademisyeni ve genç sinema öğrencilerini Ayvalık’ta buluşturuyor. Bu etkinlik, bir kültür ve sanat şöleni olarak adım adım zirveye yürüyor.”

Ülke sinema kültürüne ve gençlerin sanata olan ilgisine katkı sağlamak istediklerini ifade eden Başkan Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanat varsa umut vardır; sinema varsa yarınlar her zaman daha aydınlıktır. Bu festival, farklı kültürlerin buluşmasını ve bir araya gelmesini sağlayan önemli bir platform. Festivalimizi geçici bir etkinlik olarak değil, geleceğe bırakacağımız bir miras olarak görüyoruz. 4 yıldır titizlikle hazırlanan festivalimizin her geçen yıl daha da büyüyerek, sanatın birleştirici gücüyle daha çok insanı bir araya getireceğine yürekten inanıyorum.”

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, sinemaseverler için dolu dolu bir program sunarken, kentin kültürel ve sanatsal değerlerini ön plana çıkaran etkinlikleriyle dikkat çekiyor.