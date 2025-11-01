Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme), bugün Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınava 4 bin 122 aday katılacak.

2025-Sayıştay Eleme Sınavı başladı

Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme) bugün gerçekleştiriliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerinde toplam 38 salonda uygulanacak.

Sınav saat 13.45’te başlayacak, adaylar 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav içeriği ve süre bilgileri

Adaylara toplamda 140 dakika süre verilecek.

Sınavda şu testler yer alacak:

35 soru: Genel Yetenek

10 soru: Genel Kültür

15’er soru: İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe

Engelli adaylara ise ek olarak 30 dakika ilave süre tanınacak.

Kimlik kartını kaybeden veya fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

4 bin 122 aday katılıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin yaptığı değerlendirmede şu bilgileri paylaştı:

“Sınava; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen fakülte ve yüksekokullardan mezun olan adaylar katılabiliyor.

Bu kapsamda 4 bin 122 aday sınava girecek. Sınava 14 engelli aday katılacak.

Şehit ve gazilerin eş ve çocukları ile gaziler sınav ücretinden muaf tutuldu, 41 aday bu haktan yararlandı.

Emniyet personeli dahil 305 görevli sınavda görev yapacak.

Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim.”

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sürecinde eleme sınavının önemi

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sürecinde ilk aşama olan eleme sınavı, adayların Genel Yetenek, Genel Kültür ve alan bilgisi düzeylerini ölçmeyi amaçlıyor.

Eleme sınavını geçen adaylar, ilerleyen tarihlerde yapılacak olan yazılı yarışma sınavı ve mülakat aşamasına katılmaya hak kazanacak.

Uzmanlara göre bu sınav, Türkiye’nin en zor kamu denetim sınavlarından biri olarak kabul ediliyor.